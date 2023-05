Gtres

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

A pocos días de su boda, Joaquín Torres se ha abierto en cuerpo y alma con una carta pública donde expresa cómo está afrontando un momento agridulce de su vida. El pasado día 7 -el Día de la Madre- el diseñador sinceraba en Instagram sobre la situación que hay en su familia, y dejaba a sus seguidores también de lo más preocupados. La vida de su madre se va apagando "poco a poco", y aunque, ya que contraerá matrimonio con el amor de su vida, el que fue director de 'Sálvame' , tiene el alma dividida. En su carta pública no solo se sincera cómo se siente al vivir la enfermedad de su madre, sino que también aprovecha la oportunidad para disculparse con su futuro marido."Queridos todos. Ahora sí que sí. Ya empieza la cuenta atrás y estamos a unos días de nuestra boda, de nuestro milagro particular, de nuestro sueño, nuestro GRAN SUEÑO. Estos últimos meses/semanas, no han sido fáciles para Raúl y para mí, y seguramente yo he sido el responsable de generar tensión, pues mi situación personal no era la más deseable para organizar nuestro sueño.... Yo soy bastante rarito y no quería organizar una «boda», quería organizar una fiesta donde la tolerancia, la libertad, y sobre todo, el amor fueran los protagonistas. Yo os puedo garantizar que en todo momento he intentado planificar lo que yo imaginaba que a Raúl le haría más feliz, pero en ese imaginar y en mi hermetismo seguro he cometido errores y desde ya, le pido perdón a Raúl", comenzaba la carta."Ojalá los dos días salgan como está previsto y como están en mi cabeza. Sé que las expectativas son muy altas, pero creedme que, aunque fallen muchas cosas, será todo un éxito y lo será por todos vosotros, porque os quiero declarar desde la más profunda emoción, que estoy impresionado y jamás dejaré de agradeceros la ilusión y el amor, el inmenso amor que nos habéis demostrado estos últimos meses. El enorme esfuerzo que habéis puesto por darnos lo que soñamos."Cómo iba yo a imaginar que Raúl y yo podríamos algún día celebrar por todo lo alto sin tapujos, sin medias verdades, sin ningún tipo de censura, nuestro amor. Cómo pensar que yo iba a poder gritar al mundo mi amor por un hombre, mi amor por Raúl, delante de amigos, padres, hermanos, suegros...Ni años de terapia, ni nada ni nadie lo pudo cambiar. Sólo fue posible por él. Pero hoy mi mundo es mucho mejor y lo es por todos vosotros, y por lo tanto, hoy también el mundo es un poco mejor. GRACIAS, GRACIAS Y... mil veces gracias, por querernos tanto. ¡Love is in the air! Te amo Raúl".