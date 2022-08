Cuando Paula Pérez, Miss Mundo España 2022, era una niña soñaba con ser artista y médico. Ya tiene el título de Medicina, pero no es el único que ha conseguido. El pasado mes de junio, en Pineda de Mar (Barcelona) se coronó como Miss Mundo España 2022 y nos representará a finales de año en el certamen internacional. Ya se está preparando y espera no tener tantas críticas como tuvo en la costa catalana. Esta valenciana, que se presentó por la provincia de Castellón, tiene su corazón ocupado desde hace casi una década por un cardiólogo.

Llevas un mes de 'reina', ¿te ha cambiado mucho la vida?

La verdad es que sí, porque he empezado a ir a eventos para darme a conocer, y he tenido que compaginarlo con el trabajo en el hospital. Estoy contenta y lo estoy asimilando. Además, me estoy preparando ya para el certamen internacional.

¿Te lo esperabas así?

Tampoco me lo imaginaba, yo creía que no iba a tener tantos eventos. Yo no tengo expectativas, soy una chica que va al día y piensa en el presente.

¿Para ti era un sueño ser Miss?

Durante este último año sí, porque cuando era pequeña no soñaba con ser reina de belleza. Soñaba con ser artista y médico. Cuando descubrí que Miss Mundo mezclaba la belleza con los buenos propósitos, pensé que podía ser una buena plataforma para lo que yo he estado trabajando como modelo y médico, y mis ganas de ayudar a los demás.

Decías que tu sueño de pequeña era ser artista, ¿sigues queriendo serlo?

Yo eso lo llevo en mi interior y me haría muy feliz vivir del Arte, porque me gusta la interpretación y cantar. Pero siempre he estado muy ocupada estudiando Medicina.

Eso choca, que una médica se presente a un certamen de belleza.

Yo no sentí que estaba aparcando la Medicina de mi vida, porque ya tengo la carrera y me siento muy joven para abrir frentes y explorar la vida.

Inma Chacón

La Medicina es una vocación.

Sí, yo con 16 años ya sabía que quería ser médico, porque tenía mucha curiosidad por el conocimiento médico y ayudar a los demás. Yo quería sentirme una persona que con mis estudios podía asistir en la salud de las personas, que me parece el principal pilar, porque si tenemos salud, tenemos todo. Lo que sí es verdad es que me he visto obligada a abandonar mi lado artístico, porque la carrera de Medicina es muy absorbente, pero yo tenía claro que podía recuperarlo en un futuro.

El título de Miss Mundo, como bien dices, mezcla belleza y un buen propósito. ¿Tienes algo en mente?

Estamos empezando a trazar un plan para potenciar la visibilidad de la prevención del suicidio y concienciar a la gente de la importancia de la salud mental.

Como Carla Barber, también querías hacer ser cirujana plástica.

Sí, porque es un lado de la medicina muy artístico. Y, además, yo me fijo mucho en las facciones de las mujeres.

¿En el mundo de las Misses tenías algún referente?

Me gusta mucho Mireia Lalaguna, me parece muy elegante.

Ella, que estudió Farmacia, lo dejó todo porque quería ser actriz y está viviendo en México. ¿Tú lo harías para conseguir ser artista?

No me he planteado esa decisión. Yo tengo los pies en la tierra y sé que el camino de ser artista es muy duro de labrar. Prefiero dar poco a poco mis pasos y ver dónde me llevan. Soy realista y sigo muy conectada a la Medicina.

"Mi competencia en el certamen era yo misma"

Durante la semana de concentración de las 52 misses, nos comentaste que te sentías un poco desilusionada.

Tuve un poco de decepción por darme cuenta cómo se podía comportar la gente por competitividad.

Eres de las pocas que lo reconoce.

Sí, porque siempre se dice lo del compañerismo. Yo me llevé bien con todo el mundo y no me enfrenté a nadie, pero sabía que había tensiones y sobre todo en las redes sociales.

¿Pensaste en abandonar el certamen?

¡No! Porque las opiniones y juicios de los demás no dejo que me limiten. La gente va a opinar bien o mal, y si yo me lo propongo, espero conseguirlo.

Y lo conseguiste. ¿Te veías favorita?

No me metía en ninguna red social para ver los comentarios. Prefería mantenerme al margen y estar concentrada en lo mío. Mi competencia era yo misma.

Vivimos en una época que estamos muy pendientes de las redes sociales, incluso hay personas que se han llegado a suicidar.

La gente joven vive conectada a un mundo virtual e irrealista, que nos hace fijarnos en algo que no es real. Se juzga y se lanzan bulos. Esa presión tiene consecuencias muy negativas sobre muchas personas, aunque sean públicas, que también son humanas. Hace poco una Miss americana, se suicidó por este tema. La gente que comenta desde la ignorancia no es consciente del impacto emocional que puede llegar a tener. Yo, por ejemplo, me he puesto un escudo ante las opiniones y no las miro, así no me pueden hacer daño.

¿Tu familia te ha apoyado para que te presentaras?

Sí, siempre he tenido su apoyo. Para mí ellos son lo más importante de mi vida y mi pilar básico. Mis padres están muy orgullosos y más si me ven feliz.

"Mis compañeros en el hospital se han alegrado"

¿Y tus compañeros del hospital?

Se han alegrado. Cuando les dije que me iba a presentar, creo que fue como el chisme del momento en el hospital. Espero que hablaran bien de mí (risas).

Siempre se ha dicho que había una maldición en la corona y es que las que llegabais con novio, ese amor se rompía.

En mi caso no es así. Él me apoya mucho. No tengo queja.

Casi diez años de relación, ¿pensáis en boda?

Alguna vez lo hemos hablado, pero de momento no tenemos nada decidido. Nos conocimos estudiando la carrera, de hecho en los primeros días de clase, y ya llevamos nueve años. Supongo que al final nos casaremos.

¿Te consideras una mujer guapa?

Yo me considero una mujer natural y espontánea. Habrá gente a la que le guste mi belleza y otra a la que no. La belleza es muy subjetiva.

Texto: Daniel I. Carande. Fotos: Inma Chacón. Maquillaje y peluquería: Eduardo Morales, Lorena Vintasch y Janira García. Agradecimientos: Hotel Pineda Splash de 30 ° Hotels. Y Ayuntamiento de Pineda de Mar. Coordinación: José Toré para Organización Nuestra Belleza España.

