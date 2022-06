La localidad barcelonesa de Pineda de Mar ha sido testigo anoche de la elección de la representante de Castellón, Paula Pérez, como nueva Miss World Spain 2022. Es médico, tiene 26 años y mide 1,74 cm. Como 1a Dama de honor fue nombrada la representante de la provincia de Las Palmas, Andrea Franco, mientras que la representante de Málaga, María José García, fue elegida como 2a Dama de honor. El resto del Top 6 lo completaron los representantes de Barcelona, Navarra y Sevilla. Al TOP 12 se sumaron las candidatas de Araba, Lugo, Madrid Tenerife, Valencia y Zaragoza. La gala estuvo presentada por Luis Muñoz (Mister España 2007), Sofía del Prado (Miss Universo España 2017) y Guillermo García (Mister España 2009) y con conexiones desde backstage con Amaia Izar (Miss World Spain 2018).

Hablamos con Paula Pérez, la próxima representante de España en Miss Mundo, con fecha y sede aún por confirmar sobre sus sensaciones tan solo unos minutos después de haberse proclamado ganadora del certamen.

Paula estaba muy feliz tras su victoria, que cree que es más que merecida. "Me está aún costando asimilar todo. Pero he trabajado muy duro para llegar hasta aquí y me llevo una experiencia muy bonita e inolvidable".

La joven explica que sabía que era una de las candidatas favoritas para ganar el certamen de belleza, pero no entraba en foros o redes para leer comentarios: "Me he mantenido fuerte en mi esencia sin importarme lo que decían los demás".

Paula explica que aunque ella no ha tenido roces con ninguna de sus compañeras, aunque se ha enterado después de que ha habido malos comentarios. Le hubiese gustado que hubiese habido más compañerismo entre ellas. "Soy muy dulce, pero muy fuerte y difícil de tumbar", explica la modelo.

Cuando escuchó su nombre se tuvo que contener las lágrimas. "Me cuesta mucho emocionarme en público. Porque desde pequeña siempre he tenido que ser fuerte para poder apoyar a mis padres desde mi más tierna infancia", ha confesado ante los comentarios de que no parecía emocionada. Paula se sintió muy contenta de ver el orgullo de sus padres y de su novio cuando la proclamaron ganadora.

Sobre la maldición de la Miss que siempre pierde el novio cuando se proclama ganadora, Paula lo tiene muy claro. "Mi relación con mi novio es muy sólida, llevamos nueve años juntos y no nos va a separar el certamen", explica.

"Si veo que por mi salud mental no puedo compaginar mi residencia con mi título, me plantaría pausarlo. Pero creo que voy a poder con las dos cosas", confiesa Paula.

"Me encantaría ser actriz, no lo puedo negar. Me han llamado muchas veces agencias de representación. Pero quiero formarme. También tengo mucha vocación de médico.No puedo negar nada", ha explicado.

Sobre sus referentes en el mundo de la moda lo tiene claro, Mireia Lalaguna es un modelo a seguir. Aunque también tiene claro que en España hay muchas modelos muy bien formadas y con mucho éxito internacional.

