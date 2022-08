Pablo Puyol y Beatriz Mur han hecho un mes de casados y no pueden estar más felices. Aunque están aún en una nube, el actor confesaba que no todo es tan idílico como se pinta, y es que Puyol ha confesado que su luna de miel fue un horror. Tras vivir una boda de ensueño, la pareja ponía rumbo a México para disfrutar de unos días de descanso sin imaginar la pesadilla que les esperaba en la aduana. Un supuesto problema legal contraído por el actor con anterioridad les impedía continuar. "Fue horroroso, porque perdimos los gastos de todo y hubo que rearmar el viaje. Me interrogaron y nos metieron en un avión de vuelta" contaba todavía sin poder creérselo el actor.

Cuando te vas a vivir esta experiencia, ni te imaginas que pueda pasar algo malo ya que entre el momento idílico que viven los recién casados más lo bien preparados que están los viajes, ¿qué malo puede pasar? "Nos tuvieron allí hora. Al principio Beatriz se lo tomó muy mal, pero estuvo conmigo en la reunión y pudo comprobar que ni yo tenía responsabilidad, ni tenía sentido lo que nos estaba ocurriendo. Y transcendió que el problema por el que no nos dejaban entrar era un problema por la visa de trabajo de hace cinco años. Una cosa muy ridícula", confesaba en una entrevista en actor para '¡Hola!'.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Con la cabeza hecha un lío y todavía en shock, la pareja tuvieron que pensar en un plan b y en el avión improvisaron otro viaje. Pasaron página y se trasladaron al Cabo de gata donde vivieron unos días de tranquilidad y mucha felicidad, ya que en nuestro país hay lugares preciosos y no es importante el destino, sino con quién estás. El cantante ha asegurado que quiere ponerse en contacto con la embajada española en México para conocer exactamente qué ha ocurrido.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io