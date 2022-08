Miguel Bosé ha generado a lo largo de su vida un gran número de rumores a lo largo de la década de los 90. Sus posibles romances han sido germen de muchas noticias del corazón a lo largo de los años y aún a día de hoy hay algunos que no hemos conseguido desenmarañar desde entonces. Entre ellos, el que le relacionaba con el actor del momento entonces: Toni Cantó. Estrella de la televisión por su papel protagonista en 'Siete vidas', el ahora político era uno de los rostros más conocidos y uno de los solteros más deseados, lo que hacía que se le hubiera relacionado con el cantante. Pese a que Cantó lo negaba, lo cierto es que los rumores no pararon.

Telecinco

Con tantos años de intrigas y sin conocer los detalles, los colaboradores del 'Deluxe' no han podido evitar preguntarle por el tema a Lucía Dominguín, quien ha vuelto a sentarse en el sofá para una entrevista sobre cómo está su hermano y cuál es su relación con su ex, Nacho Palau. La hermana del cantante no ha confirmado textualmente ni desmentido la relación, pero sí ha hablado de ella: "Toni pasó una época viviendo en nuestra casa, era un chico guapísimo y encantador, entre él y Miguel hay atracción, los dos se atraen porque ambos tienen mucho coco, Toni es un tío inteligente".

Ante esta ambigüedad, Antonio Montero, paparazzi en aquella década, ha dejado claro que él presenció una anécdota que no dejaría lugar a dudas: "Hace muchos años yo vi a Miguel Bosé y a Toni Cantó juntos, no grabé lo que ocurrió porque en aquella época no íbamos con cámaras de vídeo, pero era evidente que había algo entre ellos".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io