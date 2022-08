Isabel Pantoja ha tenido un mal contratiempo y esta vez tiene que ver con sus fans. La madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja siempre está en el foco mediático por alguna polémica. El pasado 2 de agosto, la tonadillera cumplía 66 años y parece que recibió muchas felicitaciones y visitas en ese gran día. Su hija le acompañaba junto a su nieto en la celebración, mientras que su sobrina Anabel Pantoja también se dirigía a 'Cantora' para pasar unos días junto a su tía un día después.

Esos días de felicidad se han enturbiado debido a una mala noticia con uno de su clubs de fans. El club publicaba un comunicado en el que anunciaban su clausura por orden expresa de la artista. Al parecer, la presidenta de este club de fans no ha sabido gestionarlo a gusto de la cantante, lo que ha llevado a que Isabel Pantoja tome una drástica decisión. "Os informamos que el ‘Club Oficial Esta Es Mi Vida’, a petición de la artista, queda desde hoy desarticulado y por lo tanto inactivo. Esto se debe, a que desde hace un tiempo atrás la que fuese su presidenta, no ha estado gestionando de manera correcta el funcionamiento del mismo, por lo cual se pidió su destitución", comienza el escrito.

Los fans y la presidenta del club están bastante apenados por esta decisión y consideran que han luchado con todas sus fuerzas para que siguiese adelante: "La actual presidenta, mirando por el bien de la artista, ha decidido renunciar al cargo. Es por ello, que Isabel se ve en la obligación de clausurar dicho club. Tanto Isabel, como todos nosotros, somos conscientes, que dentro del mismo existen personas maravillosas que cuidan y miran por ella. Queremos agradecer a todas esas personas su dedicación y esfuerzo hacia la figura de Isabel. ¡Gracias por todo!".

