Isabel Pantoja está pasando por un momento mágico. Tras todas las polémicas con su hijo Kiko Rivera, la tonadillera parece haber recuperado la sonrisa gracias a su profesión. La cantante arrasaba con su gira en Latinoamérica y eso le ha hecho recuperar algo de optimismo y energía. A esa alegría se le suma el subidón del día del Orgullo. La artista triunfaba con sus fans en la gala de 'Mr Gay 2022' donde recogió un premio. Allí dio un discurso que todos han interpretado de manera distinta: "Vuestro orgullo es mi orgullo. Yo también soy una más de ustedes, que lo sepáis. Por y para siempre... Viva el colectivo LGTBI", eran las palabras exactas de la tía de Anabel Pantoja.

Este martes 2 de agosto era el cumpleaños de Isabel Pantoja y parece que ha recibido muchas felicitaciones y visitas en ese gran día. Su hija Isa Pantoja le acompañaba en la celebración de sus 66 años y su sobrina Anabel Pantoja también se ha dirigido hacia 'Cantora' para pasar unos días junto a su tía.

Llena de felicidad, Isabel Pantoja ha querido agradecer por sus redes sociales todas las muestras de cariño que ha recibido en su cumpleaños: "Mi bella gente que me habéis escrito de muchas partes del mundo, muchísimas gracias por vuestras felicitaciones por mi cumpleaños. Imposible hacerlo de uno en uno y lo hago por aquí y por todo lo que me habéis deseado os doy las gracias de corazón. Siempre vuestra Isabel, que tengamos todos muchísima salud", escribía la tonadillera mostrando una emotiva fotografía en dónde se la ve dando un abrazo al aire con un gran letrero poniendo GRACIAS.

¿Le habrá felicitado su hijo Kiko Rivera? Lo último que se sabe del dj es la pulla que le echo a su madre a través de un titular que dio su prima Anabel. "Estoy totalmente de acuerdo con esto. Es más lo apoyo pero díselo a la abuela. Quizás se haya quedado sin salgo", decía irónicamente.

