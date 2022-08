El estado anímico de Ana María Aldón preocupa. La diseñadora confesaba, a finales de julio, estar "rota". "Yo ya no espero nada de nadie. Ya no espero, ni necesito, que mi marido me defienda de nadie", afirmó la diseñadora en 'Viva la vida', a la que vez que negaba que fuera a separarse de José Ortega Cano y confesaba estar centrada en recuperar su salud mental. Pero, en los últimos días, los rumores de divorcio han aumentado. Lejos de veranos anteriores en los que veíamos al matrimonio paseando en bicicleta por Costa Ballena, este año la diseñadora y el torero no habían coincidido en la costa gaditana. Ahora sabemos que tras hacer unas gestiones en la capital, el torero ha viajado a Costa Ballena con su todavía mujer y el hijo de ambos.

Allí, Ana María lleva una vida discreta e intenta pasar desapercibida pero las cámaras de 'Sálvame' la han visto acudiendo a un centro comercial en Jerez de la Frontera. Su estado ánimo ha llamado la atención del reportero Omar Suárez. "Me ha impactado. Yo conozco a Ana María y sé de lo que hablo. Me ha impactado su estado. La he visto muy floja, débil. Le costaba centrarse incluso", ha dicho.

Según Omar, la diseñadora "camina muy lento. Se lo he dicho y me ha dicho que acude a los especialistas que tiene que acudir y que tiene sus cosas…". Ana María está centrada en su hijo y en su terapia de recuperación y prefiere manternerse al margen de todos los rumores sobre su posible separación, algo que le habría aconsejado el equipo de especialistas que la está tratando.Que saliera a la luz la gran bronca que hubo en su casa entre ella, el torero y Gloria Camila no ha ayudado mucho a mejorar la situación del todavía matrimonio.

