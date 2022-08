Tras semanas jugando 'al perro y al gato' parece que, por fin, José Ortega Cano y Ana María Aldón están juntos en la casa familiar de Costa Ballena. El torero ha viajado hasta la costa gaditana donde la diseñadora está instalada con su hijo, toda una sorpresa ya que apenas unas horas antes, Ortega Cano estaba en Madrid por motivos laborales. Según ha contado una reportera de 'El programa del verano', Ana María había salido al balcón del ático y ella estaba mirando para ver si la diseñadora volvía a salir, cuando para su sorpresa quien se asomó al balcón fue Ortega Cano. Algo que confirmaba que ambos estaban juntos.

Según la reportera, como la casa tiene dos puertas, decidió irse para la otra por si salían y en ese momento vio a la persona de confianza del todavía matrimonio saliendo y al verlos se metió de nuevo en el edificio. Habló con alguien por telefóno y momentos después apareció Gloria Camila en un coche para recoger a Ortega Cano y a su hermano pequeño. Quien no les acompañaba era la diseñadora. La diseñadora y la hija de su marido llevan un tiempo sin hablarse, tal y como han confirmado ambas en varias ocasiones.



Un día antes de este encuentro Ana María acudía a un centro comercial en Jerez de la Frontera con su hijo pequeño. Allí, la veían "débil" y "muy floja". Ana María afirmaba que iba a pasar "el verano como siempre". Es muy probable que durante estas semanas de agosto conviva con Ortega Cano en la casa de Costa Ballena. Aunque el torero viajará a Madrid por trabajo.



