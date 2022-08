Sara Sálamo ya tiene su sitio en el banquillo del Sevilla FC, aunque solo sea por unas horas. Hace unos días se conoció el fichaje de su pareja, el futbolista Isco Alarcón, por el equipo de la capital hispalense y el pasado 10 de agosto tuvo lugar su presentación, con todos los honores y con la presencia de la actriz y el hijo mayor de ambos, Theo. El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán abrió sus puertas a más de 12.000 sevillistas para asistir a la presentación del jugador y ver cómo daba sus primeros toques en el césped del equipo al que estará vinculado hasta 2025.

Desde el banquillo, Sara observaba la expectación que había generado Isco entre los aficionados del club y se mostraba encantada con el cariño que estaba recibiendo su pareja. La actriz estuvo muy pendiente de su hijo mayor, Theo, que vestía la equipación del club con su nombre y el número que llevará su padre. Y que no paró un segundo. A diferencia de su hijo, la actriz llevó un mono azul con escote asimétrico.

Aunque el futbolista había recibido varias ofertas desde que finalizó su contraro con el Real Madrid, el pasado 30 de junio, su fichaje no se ha conocido hasta ahora. En la rueda de prensa de su presentación Isco contó que aunque se ha cerrado ahora, él tenía claro que jugaría en el Sevilla. "La incertidumbre ha existido, pero siempre tranquilo, trabajando por mi cuenta, con mi entrenador personal y eso ya ha pasado. Poner mis energías en que ya estoy aquí, con ganas de empezar y disfrutar del fútbol. Yo tenía claro que al final acabaría viniendo aquí. Tengo a los niños matriculados desde principio de verano. Tengo ganas de empezar", confesaba ante la prensa.

La actriz está feliz por la decisión de su pareja. Sara ha usado sus redes para salir en defensa del centrocampista cada vez que lo ha estimado oportuno, y esta vez lo ha hecho para apoyarle por su nueva etapa profesional: "Entiendo que puedan existir dudas por no haber podido jugar en los últimos años pero tocará disiparlas y jugar a tu nivel. No te costará volver a demostrar tu magia".

