Gala, la hija de Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñan, nació el pasado 31 de julio y su padrino, Omar Montes, no puede estar más feliz. El cantante de Pan Bendito se emocionó mucho cuando su amigo anunció, en mitad de un concierto en el mes de marzo, que él sería el padrino de su hija. Omar, Fabio y Violeta se conocieron en 'Supervivientes 2019', reality en el que comenzó la historia de amor de la influencer y el argentino, y a lo largo de estos años han mantenido su amistad, incluso Omar y Fabio han trabajado juntos sacando varios temas al mercado, como los remix de 'Diablita' y 'Llévame pa'verte'.

Ahora el argentino está volcado en su papel de padre y Omar está centrado en su nueva canción: 'Si tú te vas - Remix', junto con La Mafia del Amor. Para presentarla convocó a sus seguidores en la Plaza de Colón de Madrid, provocando grandes aglomeraciones en las inmediaciones. Omar llegó en un Ferrari rojo descapotable y sus guardaespaldas tuvieron que abrirle paso porque había fans que incluso intentaban subir en el coche. En el vídeo de la parte superior, recogemos el baño de masas que se dio Omar Montes en Madrid no exento de polémica.

Gtres

Los cortes de tráfico que provocó y que sus amigos quisieran grabar y hacer fotos desde un Ferrari subido a un remolque, hiceron que la policía les multase por no disponer del permiso. El propio Omar lo contaba en sus redes: "Estamos sanos y salvos. Estamos vivos. Hemos intentado parar para dar las camisetas personalmente, pero no nos han dejado. La Policía nos ha puesto un montón de multas por todo, hasta por respirar y nos han echado".



Tras este día de alegrías por el cariño de sus fans, y penas por las multas que tendría que pagar, hablamos con el músico y le preguntamos si ya conocía a su ahijada. "A Fabio le mando un beso muy grande. Todavía no la conozco pero cuando pueda ver al bebé le voy a regalar una cosas súper chula", nos reveló.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io