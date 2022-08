Hace una semana que Violeta Mangriñán y Fabio se convirtieron en padres dando la bienvenida a su hija Gala. La vida de la pareja ha dado un giro de 180º y lo están compartiendo en directo, mostrando no solo bonitas imágenes de su bebé sino también los llantos y las emociones a flor de piel que tienen en este momento. Así, la influencer ya se ha adelantado y avisado a sus seguidores puesto que continúa hablando de Gala: "No tengo otro tipo de contenido que no sea este hasta que me encuentre bien al 100% para salir de casa y hacer fotos. Siento si os sube el azúcar, pronto vuelvo, estoy disfrutando de los primeros días con mi cosita bonita y adaptándome a mi nueva vida", escribía Violeta en una storie con la imagen de fondo de los pies de Gala.

En esta línea, Violeta ha explicado que después de una semana ha visto por primera vez el vídeo de su parto que duró un total de 23 minutos. "No lo he podido ver hasta ahora", explicaba la creadora de contenido que confesaba que se encontraba totalmente emocionada desde que lo había visto. De él, ha compartido la parte más emotiva: el momento en el que tiene a su hija en brazos por primera vez.

Deshechos en lágrimas, Fabio se acerca a ver a su pequeña mientras Violeta apenas puede abrazarla debido al agotamiento del parto. "Pensé que nunca habría dolor que superase los cólicos de vesícula que me daban en Supervivientes pero sí, las contracciones que tuve hace una semana", escribía a través de sus stories la joven quien aseguraba que tras ver la cara de la pequeña, todo mereció la pena.

Además, Violeta ha compartido cómo su novio Fabio, a quien precisamente conoció en Supervivientes, lloraba al tener a la pequeña en brazos por primera vez en el sofá del hospital: "Y a él lo amo más, siento que nuestro amor ahora es más fuerte que nunca. Si antes éramos fuertes, ahora somos indestructibles". Y es que, no solo se ha apoyado en su madre para poder enfrentar esta nueva etapa, sino que el italiano se ha convertido en un compañero indispensable para este camino que les ha dado un vuelco completo a su vida.

