Roberto Leal y su mujer, Sara Rubio, están teniendo el verano de sus vidas. La pareja se encuentra pasando unos días disfrutando de todas las maravillas que ofrecen las islas Maldivas. El presentador lo ha catalogado como el paraíso y es que tiene toda la razón. Él y su mujer han podido realizar todo tipo de actividades como nadar con tiburones, cenar a la luz de las velas en la playa, relajarse en un spa y muchas otras. "La de veces que le hemos cantado a Lola y Leo lo de baby sharks… ¡Hoy no hemos podido hacerlo porque íbamos con el tubo en la boca, ¡y además no eran tan babies! Toda una experiencia hacer snorkel con tiburones nodriza", contaba el sevillano en uno de sus vídeos desde su idílico lugar de descanso.

La pareja se están alojando en el exclusivo resort Naladhu. Un complejo de 20 villas con piscina privada rodeados por la inmensidad del Océano Índico que se encuentra en la lista de los 10 mejores hoteles del mundo. "Nunca antes habíamos disfrutado de un desayuno flotante… Y creo que se nota", escribía el presentador en uno de sus post de Instagram.

En un vídeo en dónde se le ve a él y a su mujer disfrutar de los delfines, Roberto Leal confesaba que ha sido lo mejor que ha podido ver en la vida. "Es sin duda de los momentos más mágicos que hemos vivido estos días (que no están siendo pocos) y una de las actividades más recomendables para no olvidarla jamás". Sin duda la pareja da muchísima envidia con ese pedazo de viaje.

