Anabel Pantoja y Omar Sánchez coinciden en Ibiza con sus respectivas parejas

El bombazo de este miércoles 17 de agosto es lo que estábamos esperando todo el verano. La ex pareja más mediática del momento, Anabel Pantoja y Omar Sánchez, han coincidido con sus respectivas parejas en Ibiza. Los hoteles de las parejas están separados solo por 200 metros y, como era de esperar, los cuatro han coincidido cara a cara. Kike Calleja, reportero de ‘Sálvame’, entraba en directo para confirmar que ese encuentro se había producido y él era testigo del momento.

Omar Sánchez y Raquel Lozano estaban disfrutando de un reservado junto al reportero y su mujer en el hotel Ushuaïa. La sevillana y el esgrimista aparecían allí para comer y pasar una tarde tranquila pero al ver que su ex y su nueva pareja se encontraban en el reservado, los ex concursantes de 'Supervivientes' decidían cambiar el destino del día. "Dijo que ella iba a estar incómoda y Omar también, por lo que prefería marcharse", comentaba Kike Calleja sobre la sobrina de Isabel Pantoja.

Gtres

Las especulaciones en 'Sálvame' han sido muchas y la propia influencer llamaba a su compañera Lydia Lozano para aclararlo todo. "Cuando he visto que estaban arriba, he decidido irme al ser yo la segunda que he llegado, pero a mí nadie me ha echado, ni yo he huido", comentaba Anabel.

Gtres

Por lo que contaba Anabel Pantoja a sus compañeros, si se tienen que ver se saludarán pero en ese momento, que ellos han llegado al sitio después y sin reserva, le parecía que lo más correcto era elegir otro sitio para pasar el día.