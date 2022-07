Este año ha sido muy duro para Omar Sánchez. La ruptura con Anabel Pantoja y ver cómo su aún mujer se enamoraba de otro en Honduras, ha hecho que el canario de carpetazo y centrarse en ser feliz. En lo profesional le va de maravilla, ya que tiene mucho trabajo y eso es muy buena señal. En Canarias está rodeado de su gente y son muchas las ocasiones en las que viaja para reencontrarse con sus ex compañeros de 'Supervivientes'. ¿Habrá avanzado en la personal el surfista? Alba Carrillo llevaba a 'Ya es mediodía' una información bastante llamativa sobre la vida sentimental del ex de la sevillana.



Según la modelo, Omar Sánchez podría tener una nueva ilusión. De hecho seria con una mujer que todos conocemos, ya que también participó en un reality. En concreto se trataría de la exgran hermana Raquel Lozano. La concursante de 'GH 16' y 'GH Dúo' ganó popularidad con su romance con Suso Álvarez aunque después se retiró de los medios y se volcó en su faceta como fisioterapeuta. "Está tonteando con una chica. Han hablado entre ellos incluso de Anabel Pantoja. Están ilusionadísimos", comentaba Carrillo en el 'Fresh'.

Instagram

Los protagonistas de la historia no se han pronunciado de momento, pero quizás esta oportunidad sería muy buena, al menos, para el canario. Lo ha pasado muy mal con la separación con Anabel Pantoja y qué mejor que con un nuevo amor.

La última vez que Omar Sánchez habló publicamente, no dudó en dar su opinión con respecto al concurso de su ex: "Yo creo que al final se ha visto… Es lícito, ella se ha enamorado, es respetable. Ahora estoy centrado en mi trabajo, mis amigos, mi familia y ella que sea feliz y que disfrute, le deseo lo mejor y espero que gane el concurso y que le vaya muy bien".

