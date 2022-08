Rubén Gaha, ex novio de Marta López, habla, alto y claro de una posible reconciliación con la colaboradora de 'Sálvame'. Fue la propia Marta la que, el pasado 15 de agosto, confirmara el final de su romance y después, en el magazine de tarde de Telecinco, comentó los motivos de su ruptura. "Al final no nos entendíamos... Al final dejas a una persona queriéndole y sabes que esa persona te quiere a ti pero ves que no se puede. Yo me hubiera casado con él. El domingo veía posibilidad de volver, pero a día hoy lo veo muy complicado. No hay terceras personas. He llorado mucho mucho y ya me he cansado, estoy en plena separación de una persona a la que quiero con locura. Esta relación se ha terminado y de momento es imposible" comentaba y reconocía que ella seguía enamorada de Rubén. "Yo solo tengo claro que es un excelente persona y que sigo enamorada de él", aclaraba.

Gtres

Hasta ahora, Rubén Gaha no había hablado sobre su ruptura con Marta López pero ahora ha roto su silencio a través de sus redes sociales. En el vídeo de la parte superior, recogemos las palabras que compartió en sus Stories y deja claro qué piensa sobre una posible reconciliación. ¡Dale al play y descúbrelo!

"Nuestros caminos se separan para continuar… pero un día se unieron para poder decir que tuve la suerte de conocer a una mujer maravillosa en todos y cada uno de los sentidos… una mujer que me ha enseñado miles de cosas y de la cual solo tendré buenas palabras" y revela si deja la puerta abierta o cerrada a una segunda oportunidad. ¡Dale al play y descúbrelo!