En verano no cesan las rupturas. Si ayer os contábamos en EXCLUSIVA la ruptura de la actriz Vanesa Romero y su novio, este lunes en 'El programa del verano' Marta López confirmaba su ruptura con su novio, Rubén Gaha. Era el colaborador Aurelio Manzano el que soltaba la bomba ante la protagonista y a ella no le quedaba más remedio que confirmar que "están separados". Menos de un año después de que DIEZ MINUTOS enseñase en EXCLUSIVA las primeras imágenes juntos en las playas de Huelva, la colaboradora de televisión ha confirmado que ya no están juntos.

Aunque en ningún momento ha querido hablar de ruptura lo cierto es que el policía andaluz de 32 años y la colaboradora de televisión hacen vidas por separados. Eso sí, Marta López ha dejado claro que ella sigue enamorada de Rubén y que, según cree ella, él también sigue enamorado.

"Yo solo tengo claro que es un excelente persona y que sigo enamorada de él", explicaba la colaboradora al borde del llanto. Marta ha desvelado que no se encuentra nada bien y que está atravesando un momento muy duro, por eso no quiere ahondar en el tema. Pero con sus palabras, la empresaria deja abiertas las puertas a una reconciliación con el atractivo miembro del cuerpo de seguridad nacional.

Fue Rubén con quien Marta pasaba página a sus anteriores relaciones, la última con Efrén Reyero y dejaba atrás la gran decepción que supuso en su vida enterarse en directo de la deslealtad de Alfonso Merlos con la periodista Alexia Rivas, con la que comparte plató en 'Ya es Mediodía' después de coincidir en 'Supervivientes'.

Hace tan menos de dos meses, ambos hablaban incluso de planes de boda, pero la pareja habría decidido separarse un tiempo para, con distancia, pensar mejor las cosas. Marta no ha querido especificar el motivo que les ha llevado a romper. Está claro que el amor y el respeto entre ellos es lo que más abunda, puede que esto solo sea un bache en el camino y pronto podamos hablar de una reconciliación de la pareja.

