Alejandra Rubio ha sorprendido a todos este viernes sentándose en el sofá del 'Deluxe'. Y no lo ha hecho sola, sino de la mano de su madre, Terelu Campos, quien ha sido la encargada de hacerle una entrevista previa al tradicional sofá: “Ahora dejo de ser tu madre”, le advirtió Terelu antes de entrar al plató. Una entrevista en la que ha hablado de muchos aspectos como su entrada en la televisión o la relación con algunos de los colaboradores. Y es que, la benjamina de las Campos asegura no entender cómo su madre puede considerar amigos a algunas de las personas con las que trabaja en 'Sálvame', entre las que ha hecho mención a María Patiño y Kiko Hernández.

En concreto, Kiko Hernández centró todos los focos tanto en la entrevista previa como en el sofá, y es que Alejandra no entiende la relación entre el colaborador y su madre. "No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Bajo mi experiencia, es complicado tener una amistad verdadera. Kiko Hernández no te quiere", aseguraba tajante la joven.

Telecinco

La joven ha querido advertir a su madre de que, al menos para ella, la palabra amistad debería ser utilizada con más cuidado: "María Patiño, creo que tienes buena relación, pero creo que no es tu amiga íntima... y eso no es malo", continuaba Alejandra. "Tú tienes tus amigos. La palabra amistad es tan importante que no me gusta que llames amigo a alguien que no lo es". Y es que, para Alejandra, Kiko es una persona que no merece tener el título de amigo de su madre: "Creo que nos ha hecho mucho daño que, bajo el papel que muchos tienen en televisión, él sobrepasa ese papel".

Telecinco

Kiko llegó a asegurar en plena guerra con Terelu que su madre estaba de su lado, algo que Alejandra niega: "Conozco mejor a mi abuela que este señor. Si ellos quieren ser amigos, me parece fenomenal. Para mí, es una persona que no quiero tener a mi lado. No me gustaría tener relación con él, principalmente no me aporta nada como persona", añade.

Belén Ro apostillaba que "a esta guerra también contribuyes tú", recordando que Kiko se había comprometido con Terelu a no tocarla a ella en televisión, y ahora que ella le ha atacado, "él te tendrá que contestar". "Lo que no me parece bien es que una persona que tira por tierra a mi madre, a mi tía y a mi, se vaya con su buena a cara a comer con mi abuela", algo que ya ha hablado con María Teresa Campos: "ella tiene su forma de pensar y yo la mía", dejando claro que no quiere influenciar a nadie de su familia.