Carmen Borrego se apoya en su marido, José Carlos Bernal, en su verano más difícil. DIEZ MINUTOS te muestra con FOTOS EXCLUSIVAS los días de desconexión y playa que la hija pequeña de María Teresa Campos ha vivido en su querida Málaga arropada por sus seres queridos: su pareja, que es su mejor amigo y confidente, y su hija Carmen Rosa. La hermana de Terelu Campos está viviendo unas semanas algo convulsas, y, para alejarse de las polémicas, nada mejor que una escapada a la Costa del Sol donde, además de disfrutar de la feria de Málaga, se relajó en la playa con la mejor compañía como podrás ver en el nuevo número de nuestra revista que ya está en el kiosco.

Para su día de playa en familia, Carmen Borrego su sumó a la lista de famosas que han presumido de bikini y bañador este verano y lució bronceado con un bañador en color blanco aunque estuvo muy pensativa durante toda la jornada probablemente por la entrevista de su sobrina, Alejandra Rubio, en el 'Deluxe'. Aunque finalmente el contenido resultó bastante light, tanto Carmen como Terelu y Alejandra recibieron numerosas críticas. Terelu por poner a su hija en el disparadero del 'Deluxe' y convertirla en personaje, Alejandra por prestarse a ello y Carmen por haber negociado la entrevista. Kiko Matamoros fue uno de los más críticos. Aunque ella aseguró que no había cobrado nada por la negociación, Matamoros aseguró: "se ha llevado un azucarillo... Y ha negociado como el culo, Alejandra vale el doble", a lo que Carmen respondió: "La próxima vez lo negocias tú".

Además, Carmen Borrego ha confesado que vive con preocupación el estado de su madre, María Teresa Campos. "Creo que el error de tu vida es que se te pase el tiempo y no hacer lo que las personas que están a tu lado te merecen. Y mi madre se lo merece todo. Lo digo de corazón. Yo a mi madre la adoro. Espero que me dure mucho. He tenido una madre que ha trabajado mucho, que ha tenido una vida muy llena de muchas cosas y cuando eso se va apagando eso te queda la figura de una madre", dijo, emocionada, en 'Sálvame'. Como podrás ver en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tus kiosco, Carmen Borrego ha recargado pilas en las playas de Málaga e incluso, su hija ha logrado sacarle una sonrisa aunque no sean días fáciles. ¡No te quedes sin ella!

