Tamara Falcó y su problema de salud que la lleva a quirófano

La vida le sonríe a Tamara Falcó tanto en lo personal como en lo profesional. La marquesa de Griñón se ha embarcado en el mundo de las docuseries y, decidía con la plataforma Netflix, crear una sobre su vida. Exactamente se llamará Tamara Falcó: La marquesa y recogerá de la manera más natural cómo es la vida de la hija de Isabel Preysler. Su estreno será el próximo 4 de agosto pero ha ocurrido algo que puede entorpecer la serie.

La novia de Íñigo Onieva tendrá que pasar por el quirófano antes de la emisión de su seriedocumental, y es que Tamara tiene que operarse de un hombro: "Piensan que he tenido un accidente pero no saben cuándo", contaba la propia Tamara Falcó en una entrevista para el diario 'El Mundo'. Aún no conocemos los detalles de la operación, de cuándo va a ser o de la gravedad que tiene. Ella misma desconoce el tema, por lo menos de cara a la galería no la hemos visto con molestias o estar bastante desaparecida. La joven acudió hace unas semanas a la boda de su primo Álvaro y disfrutaba por la felicidad de los novios.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La marquesa de Griñón no es la primera celebrity que se anima con este tipo de documentales en los que se abren en canal. El pasado 27 de enero, la mujer de Cristiano Ronaldo revolucionaba la misma plataforma con su docuserie, 'Soy Georgina', en donde la la joven se mostraba tal y cómo es.

Estaremos muy atentos al problema de salud de Tamara Falcó que seguramente se solucione con brevedad y así pueda disfrutar de sus nuevos proyectos. Entre ellos, la joven también se ha embarcado en la creación de una 'startup' especializada en la venta online de plantas.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io