Kiko Hernández come con su 'enemiga' Alejandra Rubio. Ha sido María Teresa Campos, buena amiga del colaborador de 'Sálvame' y abuela de la joven, la artífice del reencuentro solo unos días después de que la hija de Terelu Campos cargara contra Kiko en el 'Deluxe'. "No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Bajo mi experiencia, es complicado tener una amistad verdadera. Kiko Hernández no te quiere" le decía a su madre durante la entrevista. "Creo que nos ha hecho mucho daño que, bajo el papel que muchos tienen en televisión, él sobrepasa ese papel", aseguró Alejandra aunque dejó claro que entendía que su abuela tuviera amistad con el colaborador. "Conozco mejor a mi abuela que este señor. Si ellos quieren ser amigos, me parece fenomenal. Para mí, es una persona que no quiero tener a mi lado. No me gustaría tener relación con él, principalmente no me aporta nada como persona", decía el pasado 20 de agosto.

Ahora, solo cinco días después, este jueves 25 de agosto, Kiko Hernández y Alejandra Rubio han coincidido en casa de María Teresa Campos en la comida que la presentadora ha organizado para un reducido número de amigos. El colaborador de 'Sálvame', que protegía su recién estrenado injerto capilar con una gorra, llegaba a casa de la presentadora y se fundía en un abrazo con Belén Rodríguez y con Gustavo, chófer y hombre de confianza de Teresa. Mientras que la hija de Terelu Campos llegaba a casa de su abuela sola y mirando el móvil.

Agencias

Agencias

Agencias

Kiko Hernández y Alejandra Rubio no han sido los únicos asistentes conocidos a la comida en casa de Teresa Campos. Además de Belén Rodríguez, Rocío Carrasco y Fidel Albiac también han acudido al domicilio de la presentadora. Llegaron juntos en el mismo coche y, tras aparcar el vehículo, llamaron al telefonillo para acceder al interior de la urbanización. La hija de Rocío Jurado, que con esta visita a casa de la Campos demuestra que su relación sigue siendo buena a pesar de que la veterana presentadora reconoció que ya no se veían tanto como antes, mantiene una excelente relación con Kiko Hernández y con Alejandra Rubio y, a lo mejor, también ha ejercido de mediadora entre ambos. ¿Será esta comida el primer paso para una reconciliación de Kiko y Alejandra?

Agencias

Agencias