Kiko Hernández nunca ha ocultado que le gusta cuidarse y verse bien. Hace ayuno intermitente, en mayo se sometió a un lifting facial y ahora ha pasado por quirófano para someterse a un injerto de pelo. Después de un año muy intenso, el colaborador televisivo por fin ha comenzado sus esperadas vacaciones veraniegas. Y lo primero que ha hecho ha sido someterse a este tratamiento estético, tal y como demuestran las imágenes, en exclusiva, que encontrarás en el número de Diez Minutos que ya está en los kioscos. El pasado 5 de agosto, el colaborador de 'Sálvame' dejó a sus hijas, Abril y Jimena, en casa y madrugó para aterrizar a las nueve de la mañana en la clínica Livet de Madrid, donde se sometió a un injerto de pelo.

Diez Minutos se puso en contacto con el centro médico desde el que nos han desvelado algunos detalles de la operación. Unos datos que encontrarás en el número de nuestra edición de papel que ya está a la venta en los kioscos. Y también hablamos con el protagonista de la noticia. Kiko Hernández nos ha contado, en exclusiva, que está "muy contento con el resultado".

Tras la intervención, Kiko se mostró encantado con todo el equipo de la clínica Livet, en Madrid, en especial con el doctor Gómez Villar-en la imagen-.

"Trabajo en un medio de comunicación y la imagen es muy importante, pero sobre todo quiero que mis hijas me vean guapo y joven", reconoce Kiko. El colaborador es todo un padrazo y aprovecha todo su tiempo libre para estar con Abril y Jimena, que se han convertido en el centro de su vida desde que nacieron en enero de 2017. Hace poco compartió en redes un día de bolos con ellas, presume de los regalos que le hacen por el Día del Padre y también por ellas se ha hecho su "primer y único tatuaje": Kiko lleva las iniciales de ambas en su muñeca.

