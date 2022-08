Belén Esteban ha vivido uno de los veranos más agridulces de su vida. La colaboradora de 'Sálvame' se ha pasado todo el verano recuperándose de la rotura de tibia y peroné que sufrió hace ya varios meses en el programa. Pero a pesar de este difícil momento que, como ya contó en 'Sálvame' le ha pasado gran factura en su salud mental, también ha vivido otro de los momentos más felices de su vida, la graduación universitaria del orgullo de su vida, su hija Andrea.

Cada vez mejor de su pierna, la de Paracuellos ha aprovechado el final del verano para escaparse a uno de sus destinos predilectos: Tenerife. Cada año, Belén y su marido Miguel Marcos se escapan a su particular paraíso.

Junto a varias fotografías de sus vacaciones, en la que su muleta se ha convertido en su mejor complemento y mejor amiga por lo que no ha dado en compartir una imagen donde la vemos dándole un beso, Belén escribe: "ha sido un verano de estar con los míos y recuperarme con mi pierna como ha dicho el médico, paseos y nadar".

Tan recuperada está ya de su pierna que no ha dudado en hacer junto al personal del hotel el trend del verano 'Despecha' de su gran amiga Rosalía.

Pero no solo ha aprovechado para recuperarse de sus dolencias, también le ha servido para consolidar su relación con Miguel Marcos. Un año más, su escapada a Tenerife nos deja románticas instantáneas junto al amor de su vida.

Belén Esteban también ha aprovechado este álbum de sus vacaciones para anunciar la fecha de su vuelta a la televisión. "Vuelvo el 5 de septiembre a mi programa @salvameoficial con muchas ganas. Ahora tengo un alta por mejoría, no tengo el alta completa porque todavía me queda un poquito, pero ahora tengo que volver a mi rehabilitación poco a poco para volver a mi vida".

