Belén Esteban ha visto parada en seco su vida. Después de un grave accidente en 'Sálvame' que la llevó al hospital, la colaboradora ha estado tres meses convaleciente al haberse roto la tibia y el peroné, tiempo en el que se ha recuperado en casa en silencio, sin querer saber nada del mundo exterior, incluso evitando que sus compañeros de programa acudieran a visitarla, ya que se emocionaba demasiado.

Ahora, tras estar perfectamente recuperada, la de Paracuellos ha vuelto a los platós de Mediaset en un Deluxe en el que se ha sometido a una entrevista muy emotiva, que ha terminado con las lágrimas, no solo de la entrevistada sino también de algunos de sus compañeros. Pero si ha habido algún momento emotivo para Belén Esteban, este ha sido a la hora de agradecer a su marido todo el apoyo que ha supuesto para ella en este tiempo. Así le ha dedicado unas emotivas palabras con un nudo en la garganta, que eran instantes después respondidas por su marido de forma pública.

Telecinco

"Gracias. Él siempre ha estado ahí. Trabaja por la noche para ir conmigo a rehabilitación. Él es muy tranquilo, yo soy un nervio. Te has comido lo más grande conmigo, has estado conmigo, no has querido que viniera mi familia. Te he montado muchos pollos. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es que ese día me diera una bajada de azúcar y te conociera. Gracias por lo que tenemos", ha asegurado la colaboradora a cámara. Y es que, en varias ocasiones ha hecho referencia a lo mal que lo ha pasado en su recuperación -aunque también ha tenido momentos buenos- al sentirse un lastre para su marido pues tenía que depender de él para todo.

Sin embargo, lejos de mantenerse a un lado, Miguel Marcos ha optado por hacer público a través de sus redes sociales un mensaje a su mujer que Jorge Javier le leía en directo: "Siempre me has apoyado en cualquier aspecto de mi vida y, en estos momentos tan difíciles que estás atravesando, quiero que sepas que he estado, estoy y siempre estaré a tu lado porque eres el pilar fundamental de mi vida y solo quiero tu felicidad y tu bienestar", asegura. "Juntos superaremos cualquier dificultad y, ojalá me hubiese ocurrido a mí para no verte sufrir".

Telecinco

De hecho, lejos de pensar como Belén Esteban pensaba que opinaba, su marido ha dejado claro que no la ha visto vulnerable en ningún momento, sino todo lo contrario; "Quiero que sepas que admiro tu fortaleza que demuestras día tras día. Estoy convencido de que, en unos meses, estarás completamente recuperada y volveremos a disfrutar el uno del otro de esos buenos momentos vividos. Mi prioridad eres tú. Je t'aime"

Esto ha unido más a la pareja que, debido al accidente de Belén Esteban, tuvo que retrasar su segunda boda tras su tercer aniversario: "Lo voy a vestir de Elvis... Algún día me casaré en Las Vegas. Primero en la iglesia de mi pueblo porque se lo debo a él... Aunque yo no sé cómo se quiere casar conmigo con la que le he dado con esto...". Ahora, buscan una nueva fecha para celebrar que se quieren igual o más que cuando se dieron el 'sí quiero' por primera vez.

