Belén Esteban ha vivido uno de los días más felices de su vida después de haber pasado por un momento complicado. La colaboradora ha vivido unos meses muy duros después de protagonizar una aparatosa caída en 'Sálvame' que le provocó una rotura de tibia y peroné. Una lesión a la que se sumó otro problema de salud que quiso llevar en secreto para no preocupar a su familia.

Sin embargo, parece que la colaboradora comienza poco a poco a recuperarse. De hecho, hace unos días podíamos verle acudiendo de nuevo a su puesto de trabajo en 'Sálvame'. Además, también quiso aprovechar para ver a su amiga Anabel Pantoja tras su regreso de Honduras, demostrando así que ya se encuentra mucho mejor.

Instagram

Ahora, a la gran noticia de su recuperación se ha sumado otra muy importante, y es que su hija Andrea Janeiro se ha graduado. "Ayer fue uno de los mejores días de mi vida porque se graduó mi niña", ha comenzado explicando Belén Esteban a través de un 'stories' que ha compartido en sus redes sociales para poder hacer partícipes a sus seguidores del motivo de su gran felicidad.

"Vivimos un día inolvidable, rodeada de su familia y de todos sus compañeros. Que orgullosos estamos de tí, hija", ha finalizado. Un texto que ha acompañado con una fotografía en la que aparece Andrea de espaldas vestida con la tradicional toga y birrete y con la que deja claro lo feliz que se siente de los éxitos que está logrando alcanzar su hija, y es que para la colaboradora ella es la persona más importante de su vida.

