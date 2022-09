Ya han pasado varios meses desde que Claudia Osborne y José Entrecanales dieran la bienvenida a su pequeña Micaela, y la hija de Bertín Osborne ha querido contar cómo está siendo en su nueva faceta como madre. La coach ha hecho una ronda de preguntas a través de su Instagram y las dudas de sus seguidores eran muy parecidas a las que tenía Claudia en un primer momento. Ya con un poco de experiencia y volcada por completo en su hija, la hija del presentador daba todos los detalles de su parto y postparto.

Claudia admite que los primeros días fueron bastante complicados: "No dormía, me agobiaba por no saber qué le pasaba a la niña. Me sentía muy torpe". Por suerte Claudia no ha pasado por una depresión postparto como muchas otras mujeres, pero sí que le contaba a sus seguidores que algún que otro bajón anímico le dio pero como el paso de los días fue desapareciendo. Otra de las cuestiones a tratar fue la de amamantar a su pequeña. En un principio Claudia Osborne le dio el pecho a su hija pero se quedó sin leche lo que la obligó a romper por completo con la leche maternal: "Me costó mucho pero me quedo con que lo he disfrutado mucho".

Pese a que lleva solo dos meses experimentando ser madre, Claudia Osborne le comentaba a sus seguidores que se está organizando bastante bien, aunque reconociendo en todo momento que es un momento complicado. "Creo que es un papel muy difícil el de ser madre", confesaba. También la coach ha querido sincerarse con sus seguidores de cómo ha influido la llegada de Micaela a la pareja.

"Ha sido mi mano derecha y la izquierda. No sé qué habría hecho sin él. Creo que nunca le he querido tanto como desde que somos padres. Es la persona que más necesito y en la que más confío".