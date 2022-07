Claudia Osborne está pletórica desde que nació su pequeña Micaela. La hija de Bertín Osborne daba a luz a su primera hija en la clínica Ruber Internacional de Madrid. La ‘coach’ y José Entrecanales están encantados siendo padres primerizos y han querido dedicarle unas bonitas palabras a la nuevo miembro de la familia. "30/06/22, el día que me cambió la vida. El día que sentí el amor más grande que he sentido jamás. Gracias vida por concedérmela y gracias Micaela por escogerme", escribía Claudia Osborne junto a una foto de sus manos agarradas.

Las primeras palabras de la coach han sido de lo más entrañable y también ha querido aprovechar el momento para agradecer a todos los que hicieron que ese día fuera especial y a los que están en la misma situación que ellos: "Quiero, también, aprovechar el post para daros las gracias a todos los que estáis escribiéndome para darnos la enhorabuena, sois muchísimos y me siento muy privilegiada. por tener una comunidad tan cariñosa como la que hemos construido aquí. Gracias, gracias, gracias", continuaba la hija del presentador.

En toda su gestación, Claudia Osborne ha ido compartiendo sus avances, dudas e ilusiones como madre primeriza. Durante los primeros meses de embarazo, lo pasó regular con los síntomas típicos del empiece pero poco a poco se fue recuperando. Claudia ha optado por llevar una vida saludable para que fluya todo correctamente. La coach y escritoria es vegetariana y ha reconocido que una de sus primeras dudas cuando quiso ser madre era saber que tenía todos los parámetros correctos. "Lo llaman nesting", escribía la joven en sus redes sociales enseñando la habitación de la pequeña Micaela. Seguro que nos sigue mostrando nuevas cositas con su pequeña ya en el mundo.

