Los problemas de sueño de bebés y niños son una de las mayores preocupaciones de los padres. El descanso es fundamental para el correcto desarrollo de los niños, pero no influye solo en los peques, sino que también tiene repercusiones en el estado de ánimo de los padres. Si tu hijo duerme, tú descansas y afrontas el día a día con energía renovada y mucho mejor humor. De hecho, muchos padres llegan a preocuparse porque sus bebés pasan todo el día durmiendo.

Por eso, por el bienestar de tu hijo, pero también por el tuyo propio, es imprescindible buscar soluciones a los problemas de sueño de tu bebé. Y aunque no existe una varita mágica que les haga dormir del tirón, ni todos los problemas con respecto a su descanso nocturno que van a ir surgiendo según crece tienen solución, sí es posible ayudar a tu hijo a tener un sueño reparador en muchas ocasiones con paciencia y muchas dosis de amor.

Y es que al igual que buscas información para saber cómo actuar cuando tu bebé tiene fiebre o qué hacer para que el bebé no se sobresalte, o quieres informarte sobre el mejor método para quitarle los mocos y las flemas al bebé, buscar soluciones a los problemas de sueño infantil es totalmente normal. No solo es que sea normal, sino que es recomendable, ya que ayudar al bebé al que le cuesta conciliar el sueño, al que no consigue dormir de noche pero sí de día o al que necesita alguien a su lado para descansar repercute tanto en su bienestar como en el de toda la familia.

Problemas del sueño del bebé y soluciones

Aquí te vamos a contar cuáles son los problemas de sueño infantil más habituales en los primeros meses y años de tu hijo. Saber por qué ocurre cada cosa y entender que son problemas totalmente normales y que forman parte del proceso de su crecimiento, te ayudará a estar más tranquila y abordarlo con calma.

Entre los problemas de sueño del bebé más frecuentes se encuentran los de sueño invertido (es decir, el bebé que solo duerme de día y no duerme de noche), los problemas relacionados con bebés que solo duermen en brazos o necesitan a alguien al lado para dormir, los múltiples despertares nocturnos, los terrores nocturnos y las pesadillas, las rabietas en niños que se producen antes de dormir, etc.

Por supuesto, añadimos distintas soluciones a esos problemas para dormir del bebé. Se trata de pautas y recomendaciones que pueden ayudarte con el sueño de tu hijo, pero que has de tener en cuenta que no son una regla universal. Ante todo, piensa siempre que el hecho de que tu hijo necesite tu presencia y tu ayuda para dormirse es normal. Tranquila, llegará un día que tu hijo dormirá solo en su cama, sin ayuda para conciliar el sueño y sin ningún despertar nocturno. Mientras tanto, dale todo el cariño que necesite a pesar de que tu cansancio te puedas jugar a veces malas pasadas. Entre los regalos para recién nacidos más populares o acertados se encuentran peluches y lámparas que ayudan a dormir al bebé.

Poco a poco, con estas pautas para ayudar al bebé a dormir y con tu amor incondicional, el peque irá superando cada etapa, descansando mejor y tu disfrutarás más de la sonrisa de tu bebé cuando duerme. ¡Ánimo, lo estás haciendo muy bien!