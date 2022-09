Esta semana Miriam Sánchez ha vuelto a la palestra. Después de hacerse pública una bronca en medio de la calle entre Pipi Estrada y su ex novia, y que el periodista deportivo asegurara que se encuentra enferma, la ex actriz ha respondido duramente: "No estoy enferma", responde contundente, "estoy regular y este señor no me deja levantar cabeza". Por ello aceptaba acudir al Viernes Deluxe para poder defenderse de las acusaciones que durante toda una tarde recibió por parte de Pipi: "Solo quiero defenderme, me lo dice todo el mundo, hasta mi hija", sentenciaba. Sin embargo, en el último momento el programa la desconvocaba para elegir a Olvido Hormigos en su lugar, una decisión que no gustaba nada a Sánchez quien ha estallado contra el programa. "Maquillada y peinada 72 horas gratis de grabaciones. Me han dejado tirada a última hora pero emiten los totales q dicen q no se pueden emitir", ha asegurado a través de las redes sociales.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En el 2013 no me quisieron pagar la indemnización . Porq esto a mí ?He dado audiencias astronomicas .no me dejáis ser anónima ..... Y ahora me exprimis y me tiras ... Como entonces ? — Miriam Sanchez (@miriamsancam82) September 2, 2022

La ex actriz se ha dejado ver en varios vídeos colgados en redes sociales, preparada y con el maquillaje corrido tras haber llorado de la ansiedad que lo produjo la decisión de desconvocarla en el último momento. "Me dicen a las 7 de la tarde que van a desconvocar porque en la entrevista se habla de 'personita', de mi hija, y que entonces no se puede hablar...", ha explicado, "se está hablando de mi hija en boca de Pipi o de colaboradores en forma de 'personita' o 'mi hija' en varias ocasiones. Lo tengo grabado. Por lo que sea no interesa mi entrevista y no sé por qué, pero por lo de mi hija no es", asegura.



Así Miriam ha criticado que, después de dos semanas hablando de ella se la haya desconvocado rápidamente causándole un gran nivel de ansiedad por todo lo que se ha dicho: "Sois tan miserables de haberme elevado los niveles de ansiedad... porque sabéis que tengo un trastorno de ansiedad puntual, debido a una situación de estrés, que cualquier otra persona estaría peor que yo".

En ellos criticaba que durante este tiempo no se la haya dejado ser anónima tras varios años sin trabajar para Mediaset, y que su nombre siempre vuelva a la palestra antes o después. La situación de las últimas semanas le ha llevado a tomar una drástica y definitiva decisión.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Asimismo Miriam Sánchez ha advertido a La Fábrica de la Tele, Mediaset y Telecinco con llevarlos a los juzgados: "os tengo pillados por muchas partes".