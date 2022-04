Después de una década fuera de Mediaset, Pipi Estrada ha sido repescado por 'Sálvame'. El periodista ha hecho su debut sometiéndose a un polígrafo que ha dado mucho sobre lo que hablar, sobre todo, acerca de lo que fue su relación con Terelu Campos, con quien estuvo saliendo mientras, asegura, él estaba ya casado y tenía una amante. Pero este no ha sido el único tema: su enfrentamiento con Rafa Mora o incluso un sorprendente affaire con Lydia Lozano también han sido algunas de las revelaciones de este polígrafo que ha dejado muchos titulares.



A lo largo del poli, criticó en varias ocasiones a su ex sacando a la luz varios episodios que Carmen Borrego se encargó de matizar en varias ocasiones. Y es que, aunque el polígrafo determinaba que estaba diciendo la verdad, la hermana de Terelu apuntaba a que no todas las anécdotas que el periodista estaba contando eran tal y como las estaba diciendo.

Si hubo una confesión que sorprendió fue la de un nuevo affaire. Pipi ha confesado que tuvo un encuentro con Lydia Lozano, actualmente de baja tras una caída, aunque esto sí fue un rollo de una noche. "¿Se desfogó tanto Lydia en el 600 que llegaste a temer por su integridad física?", era la pregunta que se le ha planteado a Pipi Estrada en el 'polideluxe' y él no ha dudado en contestar la verdad: sí. "En el espacio donde estábamos, en un momento de placer, entre dos chavales de veintitantos años, yo tenía un marco de madera en la parte de atrás del coche, para poner una foto, y llegó un momento que el pico del marco se lo clavó en un costado. Se hizo una pequeña herida y sangró un poquito", ha detallado.

Una confesión que se sumó a sus declaraciones sobre Alessandro Lecquio, a quien acusó de perseguir a Miriam Sánchez. "Estaban de compañeros en el debate de 'Supervivientes', ella ya lo había ganado, y él insistía en invitarla a su casa a tomarse unos vinos", aseguraba el periodista. Una invitación por la que él llamó al conde para tener un careo con él. "Llegó un momento en el que se le hizo pesado por ser reiterativo, pero no lo elevaba a categoría de problema. Estoy convencido, conociendo a Lecquio, que me encaja perfectamente. Es jugón".

No tan sorprendente fueron sus declaraciones sobre Terelu. Tal ha sido el ataque a Terelu que se le preguntó si estaba obsesionado con su ex, algo que él negó aunque el polígrafo era claro: miente.

Pipi señaló a su ex en varias ocasiones como causante de algunos de los problemas que ha tenido en su vida, como que le quisieran echar de la cofradía religiosa del padre de las Campos, o de su despido en Onda Cero. "No puedo afirmarlo, es una suposición mía. No puedo acusar, pero me baso en algo. Ella me deja en febrero y me despiden de Onda Cero un mes después. El presidente de Onda Cero, mi jefe director, era muy amigo de María Teresa y de Terelu", explicaba. Ambos fueron desmentidos por Carmen Borrego. Mientras que de la cofradía aseguró que "mi hermana nunca estuvo dentro de la cofradía por lo que no salió porque estuvieras tú allí"; sobre su despido de la cadena María Patiño afirmaba que "te echan por aparecer en programas del corazón y te dan una indemnización jugosa".

Y es que no solo Carmen Borrego tuvo un enfrentamiento con el periodista por su hermana, sino también Kike Calleja, ex de Terelu Campos: "Tú también has tenido una relación con ella que no ha durado mucho, evidentemente, por alguna razón será", le dijo Pipi Estrada, a lo que el colaborador contestó que él no había ido a hablar de su relación: "¿Sabes la diferencia entre tú y yo? Que no me ha tenido que mantener nadie, ni he vendido a nadie ni voy hablando de mis relaciones con nadie".



Aunque Terelu no ha sido el único tema de conversación. También hubo un enfrentamiento con Rafa Mora, quien aseguró a Pipi que no quería entrar en su juego: "tu abogado y el mío llegaron a un acuerdo de no agresión, al menos públicamente, así que no voy a permitir calumnias o injurias", algo a lo que el periodista respondía con un constante "no te interesa". Finalmente, Pipi acusó a Rafa de chivarle sus infidelidades a Miriam, algo que el colaborador de 'Sálvame' negó reiteradamente.



