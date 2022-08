Las palabras de Pipi Estrada sobre Miriam Sánchez han traído cola. El concursante de 'Pesadilla en el paraíso' comentaba el pasado viernes unas imágenes sobre una bronca que tuvo con su ex en plena calle acusándola de tener un problema de salud mental y llegando a asegurar que mezclaba medicamentos con alcohol. Unas duras palabras sobre las que Miriam ha querido contestar de forma rotunda poniéndose en contacto con 'Sálvame': "No estoy enferma", contestaba tajante, señalando que el único problema que tiene ahora mismo es la ansiedad: "Estoy regular, y este señor no me deja levantar cabeza".

Y es que, a pesar de haberse mantenido en silencio durante diez años para proteger a la hija que tienen en común, Miriam ha querido salir a defenderse puesto que su propia hija, de 15 años, le ha dicho que así lo hiciera: "Solo quiero defenderme, me lo dice todo el mundo, hasta mi hija", y añadía: "Este señor tiene más mierda encima que una granja de vacas. ¡Ya está bien de mentirosos! ¿Cómo puede decir nada de mí?".

En conversación con el programa, Miriam confesaba que, efectivamente, en la noche de la discusión, perdió el control provocada por la actitud de Pipi: "(Pipi) es una persona que me anula. ¡Terelu tiene que saberlo!", añadía la ex consejera del amor de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en referencia a la otra ex novia mediática de Pipi Estrada. "No fue una buena pareja", aseguraba Terelu hace tan solo unos días sobre el colaborador. Además, daba la clave de su enfado, que no era el dinero como se había dicho: "Le pedí que me dejara [estar con mi hija] antes de irse a 'Pesadilla...' con un tutor y un papel firmado por notario, pero no quiso, la ha dejado sola". La actriz, además, ha confesado que está "sola en la vida" y que echa en falta un hombro que le dé soporte en todos los problemas que está teniendo con su ex: "El problema de base es la falta de red de apoyo familiar. No voy a decir nada de mi familia, pero no hay relación".

Tras estas declaraciones grabadas, Miriam entraba en directo en el programa donde se rompía totalmente señalando que mantiene relación con Pipi solo por su hija, mismo motivo por el que sigue en España: "No tengo convenio regulador, Pipi me llegó a amenazar en 2013 diciendo que, si pido la custodia, soy una actriz porno y no me la van a dar, porque él es un periodista reputado". Tras ello, la conversación se terminaba abruptamente ante las explicaciones de Adela y María Patiño: "Vamos a dejar aquí la conversación de momento", aseguraban; "Nosotros también tenemos una responsabilidad, aunque no lo entiendas, Miriam, y es protegerte a ti y a la persona que tanto quieres".

Ante esto se abrió un debate en el plató donde Lydia Lozano acusaba a Pipi de ser "un sinvergüenza" si la amenaza había sido real, un parecer que compartían otros compañeros: "Está cansada, triste, y con todo lo que tiene apuntado en sus diarios, si eso saliera a la luz, daría un giro tremendo", aseguraba Kike Calleja. "Pipi Estrada es todo fachada, un aprovechado. Miriam lleva muchísimo tiempo hecha polvo por culpa de este señor. La verdadera cara de Pipi es muy oscura. El siempre contaba que tenía su dinero embargado, Miriam le creyó. Obviamente tiene dinero, pero prefiere despilfarrarlo", añadía el entorno de Miriam. Acusaciones a las que Pipi no ha contestado porque se encuentra ya en Cádiz grabando el reality.