Hace años que Pipi Estrada y Miriam Sánchez rompieron su relación. Los que fueran consejeros del amor mantienen una cordial relación en favor de su hija en común de 16 años, sin embargo, el pasado miércoles la ex pareja protagonizó una discusión en plena calle que, ante los gritos, fue grabada por los vecinos de la zona. Y es que la ex colaboradora de Mediaset, quien sufrió un drástico cambio en su vida, gritó al periodista en varias ocasiones: "Ojalá haya paparazzi, Pipi Estrada. Ojalá haya paparazzi", gritaba Sánchez mientras él entraba en su coche eléctrico. Toda la secuencia ha ido a parar a manos de 'Sálvame', quienes se han sobrecogido al ver las imágenes, tanto, que han cortado cerca de un minuto de la discusión al ser contenido sensible: "No es tanto por las imágenes sino por lo que se dicen", apreciaba Adela. "Entiendo que no se emitan para proteger a Miriam", apuntaba Gema al verlas, y es que los colaboradores sí han tenido acceso a las imágenes íntegras.

Telecinco

Teniendo al periodista en plató, el ahora colaborador de 'Sálvame' aprovechó para poder explicar qué fue lo que sucedió entre ellos: "Fui a la ayuda de Miriam, pero no sé qué ha podido pasar en su cabeza, en su cuerpo, pero ha sido una reacción desproporcionada". Entre lágrimas explicaba que Miriam, quien se operó por su sobrepeso, le había llamado para que le ayudara económicamente con la cuenta de un restaurante, tras acudir y saldar la deuda, Pipi recibió una llamada telefónica de su actual novia lo que desató la cólera de su ex: "Ellas tienen buena relación, pero de repente reacciona de una forma... fuera de sí, diciendo exabruptos".

Ante la situación, Estrada decidió "salir huyendo". “De repente no entendía nada, no entendía la reacción, el porqué y sobre todo este momento de autodestrucción”. En su opinión, Miriam está en un momento “muy vulnerable” en el que sufre “muchos miedos”. Y es que, su ex llegó a confesar que está tomando medicamentos que mezcló con alcohol: “Su vida es bajar a ese bar a tomarse unas cervezas que, con la medicación, producen situaciones como esta”.

Durante la discusión, Miriam llegó a arrancar el cable del coche eléctrico de Pipi mientras le exigía que se fuera. Horas después de la discusión, ella le llegó a mandar un mensaje pidiéndole 500€ por devolverle el cable. “Si tú no te dejas, es muy difícil. Te escucha un día pero al día siguiente se le olvida”. Asimismo, Pipi ha hecho un llamamiento: “Miriam, has tocado fondo, ayúdate, quiérete, vales mucho y tienes una hija que te adora, un ex que está contigo siempre, busca una vida mejor, de más calidad para ti”.