Mucho se ha hablado del futuro laboral de Carlota Corredera. Desde su precipitaba salida de 'Sálvame', la presentadora no ha vuelto a pisar un plató de televisión. Cuando todos esperaban su vuelta con la nueva entrega de 'En el nombre de Rocío', Mediaset anunciaba que Sandra Barneda iba a ser la encargada de presentar la docuserie de Rocío Carrasco. Aunque ella siempre ha ido especulando con una posible vuelta a través de varios nuevos proyectos, nunca ha llegado a confirmar ni una fecha de regreso ni cuáles son esos proyectos de los que habla.

Motivo por el que se formó un gran revuelo en redes sociales y sus fans incondicionales posicionaron 'trending topic' el hashtag #VuelveCarlota. Al ver la que se había montado en Twitter, Carlota Corredera ha querido salir al paso y agradecer el incondicional apoyo de sus seguidores.

Os siento muy cerca hoy y siempre, gracias por vuestro calor y amor a través de #VuelveCarlota 🙏🏻 En cuanto haya algo que contaros, lo sabréis, y sí, estoy viva 💜 #volveré — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) September 3, 2022

La presentadora gallega escribía en la red social unas significativas palabras: "Os siento muy cerca hoy y siempre, gracias por vuestro calor y amor a través de #VuelveCarlota. En cuanto haya algo que contaros, lo sabréis, y sí, estoy viva. #Volveré", escribía.

Hace no muy poco también tuvo que salir al paso tras los rumores que la situaban como la nueva presentadora de '¿Quién es mi padre?', un espacio en el que se hablará de los hijos ilegítimos de las familias más conocidas del país.

Sin embargo, ella lo negaba a través de sus redes sociales. "Respecto a la información que me sitúa al frente de un nuevo formato en Mediaset del que se han hecho eco varios medios solo puedo decir 'que no me consta'. Feliz verano a tod@s", ha indicado a través de su perfil de 'Twitter'.

