Irene Rosales ha disfrutado por todo lo alto de sus vacaciones. Después de pasar unos días en la playa junto a sus hijos pero sin su marido, la empresaria acaba de aterrizar de Punta Cana, donde ha sufrido un problema de salud, con una gran incógnita tras la polémica surgida en los últimos días: ¿qué ha pasado con su proyecto de tienda online? Y es que tan solo hace unos meses que la influencer sorprendía anunciando Varoi, una tienda online de bolsos, sin embargo, ahora el proyecto parece estar abandonado sin una página web abierta y con unas redes sociales que no están siendo atendidas por nadie. Una situación que Rosales ha querido aclarar en una ronda de preguntas a través de las redes sociales donde ha sido totalmente sincera con sus seguidores sobre el punto en el que está esta nuevo proyecto empresarial en el que se embarcó a principios de año.

"Quiero dejar claro que Varoi no la he cerrado como marca", sentenciaba Irene en el inicio de su respuesta con la que quería aclarar todas las posibles dudas que habían surgido. "Me embarqué en esta nueva aventura en un momento en el que estaba al 100% para ella, se me fue complicando la cosa porque tenía otras obligaciones y no podía estar todo lo que requería", continuaba la mujer de Kiko Rivera. Y es que parece ser que el problema podría estar ligado a que la lanzó demasiado pronto, cuando aún no había terminado la página web y no contaba con un equipo para gestionar sus redes sociales: "Varoi está parado porque quiero hacerlo bien y sin problemas", sentenciaba.

Asimismo la ex colaboradora de 'Viva la vida' ha confesado que, por ahora, no tiene ningún proyecto en la televisión que la encaje por lo que no se la verá frente a las cámaras, al menos por ahora puesto que no descarta que se le presente algún proyecto que la encaje. No obstante, este mes de septiembre seguro que será para ordenar las prioridades y poder solucionar los problemas que tenga con Varoi para poder lanzarse de cabeza en este proyecto.