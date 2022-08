La esposa de Kiko Rivera está viviendo un verano tranquilo como ha compartido con sus más de 675.000 seguidores de Instagram.aunque también tiene ratos para recargar pilas en solitario como demuestra uno de los últimos posts que ha compartido en el que abre su colección de atardeceres. "Coleccionando momentos. Puestas de sol para mí" escribió junto a tres fotos suyas en ese mágico momento del día en el que el sol se despide hasta el día siguiente. En el verano de 2022, Irene Rosales ha decidido dejar atrás los malos rollos familiares que le han perseguido otros meses estivales y centrarse en su familia y en desconectar y recargar para la 'vuelta al cole'.

En su verano más tranquilo, Irene Rosales, que también ha presumido de bikini y bañador como otras famosas, no siempre puede contar con la compañía de su marido, Kiko Rivera, ya que el hermano de Isa Pantoja tiene la agenda a tope de trabajo.

Este mes de agosto, el DJ está recorriendo media España con su música y comparte con sus seguidores de redes sociales las vivencias de su gira, sean buena o malas. "7 días Non stop! Coche, trenes, aviones, frío, lluvia, música ,fotos.... Estoy Cansado muy cansado de tantas cosas que me rodean....pero en fin hay que seguir adelante Nos quedan 3 esta semana y prometo estar al 100% pa vosotros. Luego marcharemos a recargar pilas 😛🤘😛

Os quiero aunque algunos ya no me queráis tanto", escribió Kiko en sus redes sociales antes de su última actuación en Chipiona. A pesar de tener la agenda repleta, siempre que puede, el cantante se reúne con su mujer y sus hijas como también ha mostrado en sus redes sociales. "Vida" escribió el DJ junto a una foto de ambos e Irene le contestó "Momentos que me dan la vida".

Olvidados los rumores de infidelidad, Irene Rosales y Kiko Rivera se muestran felices y unidos y este verano intentan olvidar las polémicas haciendo lo que más les gusta: disfrutar de la playa, la familia y la música.