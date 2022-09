Hacía más de una década que Amador Mohedano y Rosa Benito no coincidían en un plató de televisión hasta que el hermano de Rocío Jurado apostó por arriesgarse y llamar a 'Déjate querer'. Allí, en medio del plató pidió a su ex mujer dejar atrás las diferencias que rompieron su matrimonio y que durante años les habían llevado a evitarse en los eventos familiares y de trabajo, creando problemas incluso para sus hijos. Rosa acogió bien la petición en el plató sellándolo con un inesperado beso en los labios, y bien parece que este paso está germinando en un cambio en la relación de la pareja, o al menos así lo han dejado ver en el último post que ha publicado la peluquera donde se les puede ver muy juntos y sonrientes disfrutando de lo que parece un evento familiar. Una foto que la propia Rosa ha compartido con un mensaje que bien podría ser toda una declaración de intenciones.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"El tiempo… Nada mejor que el tiempo para Disipar dudas Aclara ideas Contestar Olvidar El tiempo… que maravilla…! Y seguimos… 🥂", ha escrito Rosa Benito, quien ya salió recientemente en defensa de Amador. Y es que dicen que el tiempo todo lo cura, ¿habrá curado las heridas que ambos se hicieron durante el periodo en el que estuvieron separados? Bien parece a juzgar por la bonita estampa que protagonizan que podría ser así.

Al igual que ha hecho en las publicaciones que intuía que iban a ser más polémicas (relacionadas con Rocío Jurado o Rocío Carrasco), Rosa Benito ha optado por cerrar los comentarios en esta publicación donde seguramente que se esperaba que hubiera muchas preguntas, todas las que nos suscitan a nosotros: ¿es un acercamiento amistoso o ha vuelto la chispa entre Amador y Rosa tan rápidamente como al principio de su relación