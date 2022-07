1 Rosa Benito rescata un discurso de Rocío Jurado View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) Después de su apasionado reencuentro en 'Déjate querer' con beso incluido, Rosa Benito no está dispuesta a que la sobrina de su exmarido haga afirmaciones tan duras como que Rocío Jurado prefería que le robase su hermano que otra persona. Por eso ha querido rescatar un vídeo del pasado en el que Rocío Jurado habla maravillas de Amador Mohedano. Pero no solo como hermano, sino que como productor y manager y con el que lanza una indirecta a Rocío Carrasco.

2 Paula Echevarría se va de boda View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ha compartido una imagen en la que la podemos ver con un vestido amarillo que destaca su moreno y con el que está realmente espectacular.

3 Las uñas más orgullosas de Pilar Rubio View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La presentadora ha compartido una imagen de su manicura que ha querido decorar con los colores del arcoíris que respresentan la bandera LGTBI.

4 Ángela Cremonte empieza la cuenta atrás para dar a luz View this post on Instagram A post shared by ÁNGELA CREMONTE (@angela_cremonte) La actriz ha compartido una imagen en la que aparece desnuda posando con su barriguita en la semana 37 a punto de dar a luz a su primer hijo.

5 Chenoa disfruta de su luna de miel View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante se encuentra disfrutando de su luna de miel junto a su marido. Chenoa no puede estar más guapa y estar más feliz de estar compartiendo este tiempo tan especial en el inicio de su matrimonio.

