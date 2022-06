El Clan Jurado no deja de llenar titulares. En medio de la segunda docuserie de Rocío Carrasco en la que Rosa Benito y Amador Mohedano no quedan en buen lugar, ambos han coincidido en el plató de 'Déjate querer' sorprendiendo a todo el mundo 9 años después de su separación. Y es que el que fuera manager de Rocío Jurado ha acudido al programa para entregarle un mensaje a la que considera la mujer de su vida.

Amador Mohedano entraba en el plató visiblemente nervioso, temblándole el pulso y sin apenas articular palabra. Con la cara desencajada esperaba, tras "el muro del presente" la llegada de su exmujer a la que hacía años que no veía. "Si lo pienso la cago, yo voy de corazón", aseguraba el hermano de la cantante sobre el mensaje que le iba a lanzar a Rosa. Minutos más tarde, ella hacía acto de presencia sin saber quién estaba al otro lado del muro. En ese momento se proyectó un video resumen de su relación que hizo saltar las lágrimas a Amador y Rosa descubrió que estaba al otro lado.

"No puedo hablar ahora mismo", aseguraba el ex manager quien comenzaba un discurso que hacía saltar las lágrimas a Rosa a quien pedía que no se alejara de su vida "en estos tiempos que están siendo tan difíciles". "Éramos la envidia de todos los que teníamos alrededor por cómo éramos", explicaba Amador, "esa alegría que teníamos tan grande y bonita, es una pena que se haya estropeado o diluido".

Y es que en estos 8 años no se han visto. "Ha coincidido en un momento en el que estoy bastante bajo, eso no quiere decir que tenga miedo porque sabes que tengo la conciencia tranquila", matizaba Amador en relación a las acusaciones de su sobrina por su trabajo como manager. "Lo importante es que estamos aquí, que yo no quiero ni odios ni rencores y que hemos sido una pareja que se ha querido a rabiar", aseguraba Rosa Benito.

Así, Rosa Benito le ha dejado la puerta abierta a que puedan reconciliarse: "hay cosas de las que me arrepiento pero ya no se puede echar marcha atrás. Desde hace un tiempo quiero verte bien, verte con ilusión, desear que seas muy feliz, y que en esa parcela tuya cuando vaya a Chipiona podamos hacer un arrocito tú y yo. No tener ese miedo a descolgar el teléfono, de cómo estás... porque es verdad que hemos vivido cosas preciosas para que se queden en el camino. Yo no quiero". Un discurso que generaba la sonrisa de Amador y que culminaba con un cariñoso beso que sorprendió al propio Amador.

A pesar de eso, Rosa confesaba el motivo que le hizo poner el punto y final a su matrimonio: "Cuando regresé de Supervivientes durante un año, y él lo reconoce, me hizo la vida imposible. Un año de mi vida", confesaba Rosa ante un Amador que reconocía, asintiendo cabizbajo, que fueron sus celos los culpables. "Yo me iba a trabajar y era un calvario llegar a a mi casa, y llegó un día en el que dije 'no puedo más'. Creo que fue una equivocación por él, porque luego me liberé". No obstante ha confesado que "mi vida ha sido él y lo será. Yo no he conocido hombre después de él y no quiero, no tengo necesidad". ¿Será esto el primer paso de una reconciliación? Rosa ha dado una pista: "lo mejor de esto es que ya no nos va a dar miedo el qué dirán". ¿Será Amador su verdadera nueva ilusión?

