Rocío Carrasco vuelve a hablar de su prima, Rosario Mohedano, en 'En el nombre de Rocío'. La hija de Rocío Jurado ya dio su opinión sobre cómo ve a a la hija de Amador Mohedano como cantante. "Soy la primera que defiende a mi prima porque considero que canta mejor que otras personas que son muy conocidas y muy famosas, no tengo problema con Chayo como cantante. Como profesional es una curranta nata y lleva luchando por lo que quiere toda la vida y me quito el sombrero por ello", explicó entonces. Ahora, en el último capítulo de su documental, el nombre de Rosario Mohedano vuelve a aparecer.

"¿Fidel y tú habéis intentado ayudar a Chayo para que tenga éxito cantando?", le pregunta la periodista a Rocío. La madre de Rocío Flores le contesta con sinceridad: "Sí, lo hemos hecho. No voy a decir en qué y en cómo pero sí lo hemos hecho. Y de hecho, hoy por hoy sigue ocurriendo", desvelando que a día de hoy ella y su marido siguen muy de cerca la carrera profesional de la hija de Rosa Benito.

Captura TV

Sin embargo, a pesar de considerarla una buena cantante, Rocío Carrasco no eligió a Rosario para participar en el musical con el que rinde homenaje a su madre. Ante la pregunta de su a su tío Amador le molestó que no contase con su prima para el proyecto, Rocío lo tiene claro: "Si ese es el caso, ¿por qué se tiene que molestar? Yo podré trabajar con quien yo quiera. Por qué esa manía de imponer historias a mí, que yo no le impogo historias a nadie. ¿Yo me meto en el trabajo y la vida de él y la de su hija? ¿Qué tengo que contar con Amador Mohedano para hacer un homenaje y un musical de mi madre? ¿Pero quién coñ* es Amador Mohedano? No es nadie, simplemente es el de Rocío Jurado".

Rocío Carrasco ya había dicho en su documental que no le gustaban los 'trapicheos' de su tío y una vez más lo ha vuelto a demostrar. "No tengo que contar con ese señor para nada, que no me ofrece confianza ni como persona ni como profesional. Amador Mohedano hoy no hace nada porque nadie quiere hacer nada con él", afirma.

Una vez más la hija de Rocío Jurado destaca que es ella la que no quiere mantener contacto con su familia. "¿Dónde está escrito que yo tenga que tener relación con nadie que yo no quiera? ¿Tan difícil es entender que lo único que quiero es que me dejen tranquila?