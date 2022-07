Rocío Carrasco sigue lanzando dardos contra su familia más mediática a través de su documental, 'En el nombre de Rocío'. Tras revelar el desplante que Rosa Benito hizo a su madre; 'culpar' a su tía Gloria de la separación de sus padres; o hablar de la relación de su padre y Raquel Mosquera; la hija de Rocío Jurado ha hablado de cómo fueron los tiras y aflojas que se vivieron durante la producción de la gala 'Rocío Siempre', que emitió TVE y recordada por ser la última vez que la tonadillera se subió a un escenario. No cantó sola, sino acompañada de artistas como Raphael, David Bisbal, Paulina Rubio, Mónica Naranjo y su sobrina, Rosario Mohedano, que fue duda hasta el último momento. No por decisión de Fidel Albiac, productor de la gala, sino por la de Rocío Carrasco. Así lo ha desvelado la hija de 'La Más Grande' en esta nueva entrega de la docuserie.

"La que no quería (que Chayo estuviese en la gala) era yo. Es la verdad, quede bien o quede mal. No me he opuesto a nunca a que mi madre hiciese lo que le diese la gana y si ella consideraba que tenía que estar, pues que esté; si el otro (Amador Mohedano) tenía que mandar, que mandase; si a mí ese nombre se me hubiese dicho qué te parece o te parece bien, hubiese salido de mí... pero en la reunión yo presento unos nombres y se me dice "y Chayo"; digo 'eah pues Chayo no'", ha revelado Rocío sobre la imposición que le hizo su tío Amador.

Captura TV

La madre de Rocío Flores explica que entiende el punto de vista de su tío, pero cree que debía habérselo dicho de otra manera. "Soy la primera que defiende a mi prima porque considero que canta mejor que otras personas que son muy conocidas y muy famosas, no tengo problema con Chayo como cantante. Como profesional es una curranta nata y lleva luchando por lo que quiere toda la vida y me quito el sombrero por ello", explica Rocío. Pero reconoce que al "metérselo a capón" su reacción fue negarse.

"Chayo estuvo porque Fidel dijo que estuviese"

Rocío Carrasco cambió de opinión por Fidel Albiac. "Como tengo a 'Pepito Grillo' (Fidel) todo el día dándole al pico, me dice 'Chayo tiene que estar, tu madre quiere, es su sobrina, no te lo tomes como que te lo han impuesto'. Lo tomé por esa parte emocional, fui empática. Chayo estuvo porque Fidel dijo que estuviese", confiesa.

La negativa de Rocío al dueto de su prima y su madre provocó un pequeño conflicto entre ellas. "A ella no le hizo gracia y lo entiendo. Había suspicacias. Hubo error de imprenta con la letra que tenía que cantar y pensaban que yo había mandado eso a conciencia", desvela Rocío, que al ver las imágenes de ambas en la gala afirma: "Estaba guapa la Chayo ahí y fue un dueto muy bonito".

La hija de 'La Más Grande' también ha desvelado que su prima fue la única artista que actuó en la gala que cobró su caché. "Los artistas de la gala no cobran caché, lo que pagamos fue el transporte, hotel... De esa gala cobra Rocío Jurado, Amador Mohedano, Rosario Mohedado, por su actuación. Es la única cantante que cobra. Metimos también como gasto de Rocío Jurado el trabajo de Rosa Benito como peluquera", sentencia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io