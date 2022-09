Hugo Sierra ha tenido un accidente de tráfico originando mucha preocupación. 'Sálvame' ofrecía en exclusiva las imágenes en dónde se puede ver al ex ganador de 'Gran Hermano' siendo atendido por los servicios sanitarios. Por lo que ha contado una testigo al programa, el accidente tuvo lugar este pasado lunes 6 de septiembre frente las inmediaciones de un conocido hotel de Palma de Mallorca. Hugo Sierra colisionaba con otro vehículo que no había puesto el intermitente, sufriendo así una brutal caída por la que terminó siendo hospitalizado. El ex de Ivanna Cardi no iba solo, y es que su hermana le acompañaba como copiloto. Ella salía ilesa del accidente solo con molestias en su rodilla mientras que el ex superviviente era atendido por los sanitarios que lo subían en una camilla bastante perjudicado de la espalda.

"Ha sido porque una señora no ha puesto los intermitentes y se lo ha comido entero. Han salido disparadillos. Iba él conduciendo y su hermana detrás. Entonces se han chocado", revelaba la fuente. "La hermana se ha hecho daño en la rodilla pero la han curado. Quien se ha hecho bastante más daño ha sido Hugo. Se lo han llevado en ambulancia. Lo han tenido que tumbar en una camilla y llevárselo así porque se le veía bastante afectado. Sobre todo en la espalda". 'Sálvame' aclaraba que aunque ha sido un gran susto solo quedaba en eso y Hugo estaría "bien".



Telecinco

Este pasado agosto, Hugo Sierra e Ivanna Cardi dejaban aparcadas sus diferencias para celebrar el bautismo cristiano de su pequeña rodeados de familia y amigos. Era Ivanna la que compartía varios vídeos y fotos de sus invitados, enseñándonos cómo fue el día más completo para la pequeña Giorgia y allí aparecía el ex superviviente. Le deseamos una corta recuperación y que todo quede en un susto.