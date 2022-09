Pipi Estrada se ha convertido en uno de los concursantes de 'Pesadilla en la cocina' más polémicos, protagonizando un gran número de encontronazos. Primero con Gloria Camila, luego con Nadia Jémez... por ello uno de los grandes fichajes del reality para el debate ha sido Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos ha acudido como colaboradora haciendo que en el plató se dé una circunstancia muy curiosa puesto que Borja Estrada, el hijo de Pipi también acudía al plató como defensor de su padre.

Ante esta situación, Carlos Sobera era el primero en preguntar a Alejandra Rubio qué tal se llevaba con el hijo mayor del ex de madre, a lo que la colaboradora no dudaba en contestar con una sonrisa: "Por ahora me cae muy bien, no es como su padre. Lo mismo en cinco minutos le veo y es igual...", y es que a Pipi, confesaba, "sigo sin aguantarle".

Telecinco

En ese momento, Borja preguntaba por debajo a Marta Peñate quién era Alejandra, algo que despertaba las carcajadas de Marta y del plató: "¿ves por qué me cae bien?", confesaba Alejandra sonriente, "ni siquiera sabe quién soy".

Ante la divertida situación, Carlos Sobera le preguntaba "¿sabes quién es Terelu? ¿Quién fue Terelu para tu padre? Pues Alejandra es su hija", aseguraba el presentador ante lo que Borja reaccionaba sorprendiéndose y cayendo en la cuenta de quién era. "Pero yo con ella nunca había coincidido", aseguraba Borja mientras que Alejandra confesaba que sí pero que ella era un bebé. Por ello, Sobera les presentaba formalmente en el centro del plató con dos besos: "Tened cuidado que tengo deformación profesional de 'First dates' y pareja que presento, pareja que se casa", bromeaba.



Pero aunque al principio se caían bien, rápidamente las pullas de Alejandra hacía que Borja saltara con el humor que ya le caracteriza sacando algunas de las cuentas pendientes entre ellos. "Mi padre está aquí para pagar a tu madre, deberías apoyarle para que llegue lejos", le respondía confesando que a Pipi "le queda poco ya por pagar, va poco a poco".