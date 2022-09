Tamara Falcó, por fin, ha despejado todos los rumores: Íñigo Onieva todavía no le ha pedido matrimonio. Pero... ¿estaría dispuesta a perdírselo ella? La hija de Isabel Preysler amadrinó la presentación de la nueva colección de la firma Tous en Madrid y allí respondió a esta pregunta y muchas otras sobre su relación con el ingeniero, con el que acaba de celebrar su segundo aniversario. Tras un verano en el que se lo ha pasado genial junto a su pareja, amigos y hermanos y en el que ha conseguido "desconectar totalmente", Tamara vuelve con fuerza, dispuesta a aclarar cuál es su estado sentimental y con grandes planes profesionales a la vista (en breve sabremos si su reality en Netflix tendrá una segunda temporada).

"Si ha habido pedida de mano, no me he enterado", responde con humor. "¿El anillo pa'cuando? Esa es la pregutna del millón. No me ha pedido matrimonio y si lo hubiera hecho no tendría ningún problema en contarlo", reconoce la hija de Isabel Preysler.

Para asisit al evento, Tamara Falcó eligió camisa y pantalón de Sandro; sandalias de Jimmy choo; y bolso y joyas de Tous. Gtres

Parece que Íñigo no está por la labor, pero... ¿Y Tamara? ¿Se lo pediría? La marquesa de Griñón tiene claro que es una "romántica" y que es él quien "me tiene que pedir la mano. Lo de pedirle permiso a mi madre, tampoco es necesario, soy más moderna".

Tamara, que se conoció en septiembre de 2020 en el cumpleaños de una amiga en común, tiene clara cuál es su "hoja de ruta, de ahí a todo lo que pueda llegar a pasar... La idea es que nos casemos, formar una familia y que seamos felices y comamos perdices".

Otro de los puntos de su relación con Íñigo que la influencer ha aclarado es que confía en él al 100% porque para ella "la confianza es la base de cualquier relación". De ahí que no le de importancia a las fotos del ingeniero con su exnovia. "No me importa. No hay mal rollo, que no puedas hablar con nadie de otro sexo... no quiero esa relación".

Al acto también acudió Eugenia Martínez de Irujo, también embajadora de la firma. Tamara reconoció que se lleva muy bien con ella, que es muy cariñosa y que fue ella la que le presentó a la familia Tous.