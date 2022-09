Quique Torito ha reaparecido, y lo ha hecho con muy buenas noticias. El colaborador utilizaba sus redes sociales para anunciar lo que ha sido un secreto las últimas semanas, pero por fin ha podido revelar que un nuevo programa le espera a la vuelta de la esquina. Se trata de un show llamado 'La gran confusión', que estará conducido por el incombustible Xavier Sardá. Este nuevo proyecto está alejado de lo que suele hacer Torito, empezando, sobre todo, por el cambio de productora y de canal: ahora trabajará en RTVE.



Quique ha confesado estar "emocionado", y ha revelado que el nuevo programa estará listo en breve. No obstante, y con toda esa felicidad, también ha querido desvelar que lloró cuando le ofrecieron la oferta tras todo un verano sin trabajar: "Os he de confesar que cuando me llamaron para contratarme, al colgar el teléfono me puse a llorar de alegría, este tipo de proyectos no le llegan a uno cada día".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Muchos famosos, como Luis Rollán, Toñi Moreno, Alba Carrillo o Sergio Dalma se han alegrado mucho por él en los comentarios de la publicación. Tan cerca están del estreno que desde la productora ya han publicado incluso la 'promo' con Sardá:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Fue en el verano de 2020 cuando Torito se sinceró en una entrevista en 'Viva la vida' con Emma García y le confesó, además de su enfermedad crónica, que creía que no estaban contando con él lo suficiente a pesar de ser alguien muy versátil, algo que le entristecía mucho: "Veo pasar oportunidades que nunca son para mí. Y durante el confinamiento he tirado la toalla. Aunque quizás el problema soy yo, que me creo el ombligo del mundo, (pero) me merezco más que salir cinco minutos en este programa", señaló.

telecinco

Dos años después, en junio de 2022, parece que la situación no había cambiado nada, y decidió decir adiós a la que había sido su casa durante años y decir adiós a su productora y a 'Viva la vida' con una pullita: "He decidido bajarme del Velero antes de que llegue a puerto, ya que el viento que soplaba por parte del Patrón en ocasiones no era a favor. Gracias a la productora Cuarzo, y a todo el equipo de profesionales de Banijay, a todo el público por hacer de mi sección un referente desde el 17 de Septiembre del 2017. A partir de ahora toca disfrutar del verano en familia y pensar en nuevos retos televisivos. Llevo 20 años cotizando en esto, y espero volver pronto para hacer lo que me encanta, entretener dentro de un cabaret llamado Televisión. En la vida hay que ser valiente y ya lo decía el filósofo: Valora a una persona cuando la tengas, no cuando la estés perdiendo", escribió.

Sin duda, el universo ha escuchado su petición, y muy pronto podremos disfrutar de Torito de nuevo en televisión.