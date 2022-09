Ana Obregón despide a su padre a los 96 años

Ana Obregón ha anunciado a través de sus redes sociales la muerte de su padre, Antonio García. El constructor, de 96 años, se encontraba muy delicado de salud, motivo por el que la actriz canceló varios de sus compromisos oficiales en los últimos días. Ahora su progenitor ya descansa en paz junto a su madre Ana García, que fallecía el 22 de mayo de 2021 y su hijo Áless Lequio que fallecía el 13 de abril de 2020. Con unas sentidas palabras Ana se despedía para siempre de su progenitor.

Una carta que ha comenzado describiendo cómo fueron sus últimos momentos juntos: "Fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con Mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido". Para después describir, con mucha admiración, que el tesón y el esmero le llevaron a forjar el imperio inmobilario que hoy hereda su familia: "has vivido 96 años; difíciles en tu infancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas, pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa. Por eso recibiste una merecida “Medalla al mérito del trabajo".

Estos últimos dos años han estado marcados por el dolor y la pérdida para la actriz que un periodo de 28 meses se ha tenido que enfrentar a tres de las pérdidas más duras para cualquier ser humano: perder a su hijo y a sus dos progenitores.

Así lo plasma ella también en esta emotiva misiva: "he coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando porque en dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo".

La actriz finalmente se despide de él pidiéndole, por favor, que cuide de su hijo hasta que juntos se reencuentren en el cielo. "Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro , Papa , que no sé cómo lo voy a hacer. Es un privilegio y un gran honor ser tu hija. Gracias Papá por tanto. Te quiero infinito Por favor cuida mucho de mi hijo hasta que llegue. Eternamente juntos Tu hija Ana".

Años complicados para Ana Obregón

"Yo creo que mi padre tiene ya ganas de reunirse con su amor", llegó a decir tras uno de sus últimos sustos de salud. Ana Obregón siempre se ha volcado en el cuidado de sus progenitores, la actriz es una persona muy familiar y junto a sus hermanos aprovechaban al máximo su tiempo junto a ellos. Palma de Mallorca era uno de los lugares de encuentro favoritos para toda la familia, donde disfrutaban de la época estival todos juntos.

El pasado mes de junio, Ana, consciente del debilitado estado de salud de su progenitor, exprimía al máximo el que sería su último verano junto a él.

"Me estoy aprovechando de ti estos días Papá, no paro de besarte y achucharte. Un poco salvaje por mi parte mi presencia sin casi nada de maquillaje y sin peinar. Pero con mucho amor. Aunque sé que por dentro tú echas infinitamente de menos al amor de tu vida y yo al mío, no nos decimos nada. Solamente nos abrazamos mirando a ese mar Mediterráneo que un día nos hizo tan felices", escribió Ana en sus redes junto a una preciosa imagen.

