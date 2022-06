Ana Obregón vive un momento agridulce con su padre, Antonio García. El empresario tiene ya 96 años y los achaques típicos de la edad por los que el año pasado tuvo que ser ingresado varios días en el hospital. La presentadora está volcada en los cuidados de su progenitor y ha pasado unos días en Palma de Mallorca junto a él. "Me estoy aprovechando de ti estos días Papá , no paro de besarte y achucharte. Un poco salvaje por mi parte mi presencia sin casi nada de maquillaje y sin peinar. Pero con mucho amor. Aunque sé que por dentro tú echas infinitamente de menos al amor de tu vida y yo al mío, no nos decimos nada. Solamente nos abrazamos mirando a ese mar Mediterráneo que un día nos hizo tan felices", escribió Ana en sus redes junto a una preciosa imagen.

Pero su agenda la ha traído de nuevo a España y a su llegada a Madrid ha hablado del duro momento que vive con su padre. "Yo creo que mi padre tiene ya ganas de reunise con su amor", ha dicho.



Durante estos días en Mallorca, la actriz y presentadora también ha comenzado a dar forma al libro que está escribiendo sobre su hijo y que contará con pasajes inéditos del libro que Aless Léquio estaba escribiendo cuando falleció. Su deseo era publicarlo y eso es lo que quiere hacer su madre, pero no es un trabajo sencillo. "Es duro, difícil", ha comentado sobre este proyecto a su llegada a Madrid. Ana desveló en sus redes que tras dos años desde la muerte de su hijo había reunido "las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro. Se lo debía a mi hijo. Durante su enfermedad empezó a escribir una joya qué nunca pudo terminar. Tardé casi un año en poder leerlo. Su talento para la escritura no podía quedar en un cajón. Siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo". Todos los benficios del libro irán destinados a su Fundación para investigar el cáncer.

Desde que falleció Aless, Ana se ha volcado en el trabajo, hace unos días visitó 'Cine de Barrio' y recordó sus trabajos en RTVE. "Estoy trabajando todo el día y estreasada", comentó. También recibe el cariño de sus amigos, que no sueltan su mano y siempre que pueden le sacan una sonrisa como hizo Armando Raúl Castillo durante su viaje a Ibiza.



