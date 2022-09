José Ortega Cano defiende a Ana María Aldón y carga contra Kiko Jiménez

José Ortega Cano está cansado de las polémicas familiares y este sábado ha querido entrar en directo en 'Ya es verano' para hacer frente a las últimas informaciones sobre ésta. Esta semana Kiko Jiménez hacía estallar la bomba en 'Sálvame' y aseguraba que justo antes del nacimiento el hijo en común entre el torero y Ana María Aldón se produjo una reunión entre Gloria Camila y los hermanos de Ortega Cano.

Desde entonces se ha especulado sobre las consecuencias que ha podido tener esa información en la familia. Y aunque no se ha desvelado el contenido del mismo, todo apunta a que el tema de la reunión familiar sería por el tema de la paternidad.



Unas duras declaraciones por las que el José Ortega Cano ha querido salir en defensa de Gloria Camila y cargar duramente contra Kiko Jiménez. Lo primero que ha afirmado el diestro es que lo primero que hizo tras escuchar "las manifestaciones de este individuo" lo puso en manos de un abogado de confianza.

Además no duda en afirmar que todo lo que ha dicho el colaborador de 'Sálvame' es mentira, "falso como el beso de Judas". "Vive, desde hace años, de la falsedad y la mentira. No se puede especular algo que no es real y transformar algo sin pruebas ninguna, una falacia mentirosa. Se actuará en consecuencia de la justicia. Espero y deseo que se nos respete. Es muy fácil echar por tierra la vida de toda una familia", explicaba muy enfadada el torero.

José se ha roto al afirmar que ya no puede más y que quiere que le dejen tranquilo los últimos días que le quedan:"en mi familia estamos sufriendo ya demasiado, que nos dejen vivir, por lo menos".

Además, el torero dice desconocer el contenido del mensaje que Kiko le envió a su mujer, pero cree saber por dónde pueden ir los tiros. Muy nervioso, José Ortega Cano ha afirmado que no va a dejar que nadie hable de su hijo: "Aunque me tenga que empeñar todo, este tío va a ir a la cárcel", explota durante su llamada.

Esta no es la primera vez que el torero entra en directo en Telecinco para pedir tranquila. Hace tan solo dos semanas también intervino en este mismo espacio de Mediaset para pedirle a Ana María Aldón que volvieran a ser una familia por el bien del hijo que tienen en común.

Sin embargo, parece que aún no ha tenido lugar esa conversación que tanto desea el torero y que tanto hace de rogar la colaboradora de televisión. Aunque parece que Ana María ya ha tomado una decisión respecto a su matrimonio y se espera que sea mañana en este mismo espacio cuando haga público los siguientes pasos que va a seguir en lo que su matrimonio se refiere. Y es que después del mensaje de Kiko, Ana se cuestiona, ¿dónde está metida?

Este mismo viernes Ana María Aldón se convertía en una de las invitadas al 'front row' del desfile de Ágatha Ruiz de la Prada durante la semana de la moda de Madrid. Y es que, la diseñadora se ha convertido en una de los personajes más cotizados del panorama nacional por toda la polémica familiar que envuelve su vida.

