José Ortega Cano ha dado la gran sorpresa. En medio del programa de 'Ya es verano', cuando Ana María Aldón se encontraba explicando que no conocía que su marido haya sufrido una crisis de ansiedad reciente, la presentadora ha recibido una llamada de Aniceto, cuñado de Ortega Cano, asegurando que el extorero quería entrar en directo. Una llamada que Aldón recibía muy nerviosa cambiando su semblante rápidamente y jugueteando con sus anillos: "Seguro que es para matizar qué ocurrió ese domingo con el ataque de ansiedad", pensaban los colaboradores.

Tras problemas técnicos, Ortega Cano entraba en directo muy nervioso dejando un contundente monólogo hacia su mujer: "Me tienen que disculpar por entrar otra vez en la televisión... para mi tampoco es muy de gusto tener que hablar continuamente", comenzaba a hablar el torero, "a mi me gustaría poner las cosas en un equilibrio: ni nadie es muy malo ni nadie es muy bueno, sino que todos somos lo que Dios quiere, regular. Vamos a dejarlo en un término medio". Unas palabras en clara referencia a las ante las críticas de Ana María a la familia Ortega y ante las cuales la propia Ana María asentía.

Telecinco

"Entre familia tenemos que llevarnos lo mejor posible, no hay otra solución. La familia de ella, la familia mía, la familia de ella con mi hija, con su hija... igualmente digo que no haya mal rollo porque la vida es muy corta y todo se acaba. No merece la pena que en una casa como esta estemos cada uno por un lado. Cuando ella dice que las cosas van bien... no van tan bien cuando no hay un diálogo entre ella y yo. Ya tengo muchos años, he pasado mucho y me gustaría estar lo más tranquilo posible y que no haya estos momentos", ante la cara de ingenuidad de Ana María. Así el torero pedía una "buena convivencia" entre todos para dejar de ser la "familia desordenada" que son en estos momentos.

Telecinco.es

Un compromiso de mediación

Asimismo se comprometía a mediar entre Gloria Camila y Ana María o su familia para evitar problemas, algo que también pedía a su mujer: "que pongamos todos de nuestra parte porque creo que la cosa se está saliendo de madre y no debemos seguir así. Debemos ser una familia. No hace falta que sea uno un ángel sino que haya palabras que convenzan a los demás y buena armonía entre nosotros".

Mientras, en el plató, Ana María luchaba por mantener la compostura sin apenas gesticular y quedándose sin palabras para responder a su marido por lo que el programa la dio un descanso yendo a publicidad.

Ana María Aldón ha dado la razón a su marido y ha pedido lo mismo, que tengan una conversación por el bien de su hijo. A lo que Ortega Cano ha respondido que ambos tienen la misma culpa y que necesitan que entre ellos dos arreglen las cosas. "Tenemos que ponernos las pilas y tenemos que tener ese diálogo que nos hace falta. La vida es muy corta y tenemos que templarnos".

"En mi matrimonio hay demasiada gente"

El maestro solo quiere que ambos pongan de su parte para ver las cosas de una manera natural e intentar resolver los problemas, si los hay, porque puede que no existen ni siquiera esos problemas. "Pido disculpas por estar tan pesado", se justificaba el diestro.

Ana María considera que es ridículo estar hablando de su matrimonio en televisión, pero cree que el matrimonio es cosa de dos, pero que en su casa parece que no es así. A lo que Ortega Cano ha contestado que su mujer ve ahora de una manera muy negativa, pero que a él le encanta que en su casa esté su familia.

José Ortega Cano se ha quejado en directo de que Ana María Aldón y ella no tiene comunicación y que parece que cuando se ven en su casa parece que él no existiera. A lo que su mujer le ha contestado que es algo que ya sabe todo el mundo porque sus amigas Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos se han encargado de ventilar que no existe comunicación entre ellos.

Ana María, sin ganas de reconciliación

"Sigo enamorado de mi mujer", ha afirmado José Ortega Cano a lo que Ana María ha contestado de manera contundente: "A mí no se me olvidan muchas cosas que han pasado. Tiene que haber una comunicación y la habrá". Unas palabras que predicen que su mujer podría estar a punto de poner punto y final a su matrimonio.

"Sería lo ideal que todos hagan más por acercar posturas pero es lo que hay. Ahora vamos a ver, cuando Gloria vuelva trataremos de que haya, como tiene que haber en la familia, sintonía, buen ánimo... que nos llevemos lo mejor posible", ha explicado José Ortega de la relación entre su mujer y su hija.

Telecinco.es