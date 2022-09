Familiares y amigos arropan a Ana Obregón en el último adiós a su padre

Sin poder contener la emoción Ana Obregón regresaba este domingo al tanatorio de La Paz, situado en Tres Cantos para dar el último adiós a su padre. La actriz y presentadora despedía a su progenitor arropada por sus cuatro hermanos y por sus amigos que no han querido faltar a la misa en honor a Antonio García. Juancho, Amalia Celia y Javier junto a Anita se han despedido para siempre de su padre, que fallecía a los 96 años, en una ceremonia que ha tenido lugar en la más estricta intimidad.

Celia, acompañada de su hija Celia, con la que Áless Lequio mantenía una relación muy estrecha.

Ana Obregón volvía a poner pie en el tanatorio vestida de riguroso luto. Con un vestido midi ajustado de color negro, salones negros y el complemento del que jamás se desprende: el collar con el nombre de su hijo Aless. Esta vez, la actriz no lo hacía sola. Llegaba acompañada de su mejor amigo, Raúl Castillo. El empresario de la noche se ha convertido en uno de los grandes apoyos de la actriz junto a su representante Susana Uribarri, su sombra en los últimos meses.

La empresaria también se ha acercado a Tres Cantos para despedir al padre de su amiga y cliente. Ahora, más que nunca si cabe, Ana necesita del cariño de sus amigos. La bióloga se encuentra totalmente desolada después de perder a los tres sostenes de su vida en menos de dos años. Primero recibió el golpe más duro que puede recibir una madre, perder a su hijo Áless Lequio, que fallecía el 13 de mayo de 2020 a los 27 años.

Un año después tenía que hacer frente a la partida de su progenitora y ahora, se enfrenta al fallecimiento de su padre. Ella dejaba claro que no sabía cómo iba a poder hacer frente a este vacío tan grande que le deja la partida de su progenitor en su emotiva carta de despedida. "Las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro, papá, que no sé cómo lo voy a hacer...", eran las conmovedoras palabras de despedida de la actriz.

