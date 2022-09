Después de un solemne recorrido desde Escocia hasta Londres, y una capilla ardiente de varios días en los que hubo anécdotas de todo tipo, los restos de Isabel II ya descansan junto a la capilla conmemorativa de su padre, Jorge VI, en el Castillo de Windsor. Un lugar privilegiado que la monarca eligió para descansar con su padre y su marido, Felipe de Edimburgo. El enclave será visitable a partir del próximo jueves 29 de septiembre convirtiéndose en un lugar prácticamente de peregrinación para todos los que quieran ver la tumba de la reina más longeva de Reino Unido, un pedazo de la historia que se convertirá en lo más buscado de Londres en los próximos meses.

Y es que la losa que antes estaba dedicada a Jorge VI y la reina Madre, ha sido sustituida por una grabada en memoria de Isabel II, sus padres y su esposo junto a una estrella de metal de la Orden de la Jarretera, la más importante de caballería de Reino Unido.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La losa está hecha de mármol negro belga y tallada a mano con incrustaciones de latón para las letras lo que hace que no se deterioren y puedan tener un mantenimiento mucho menos costoso. Así el precio para visitarla será de 32€. En la foto difundida podemos ver cómo ya está rodeada de flores y coronas enviadas desde todos los rincones del mundo para recordar la memoria de la recientemente fallecida.

El entierro propiamente dicho de Isabel II se produjo el 19 de septiembre en una ceremonia totalmente privada para la familia cuyos miembros habían estado acompañando a los restos de la reina durante todo su trayecto. El palacio de Buckingham calificó la ceremonia como una «ocasión familiar profundamente personal».